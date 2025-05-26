بسبب خروف، القبض على 5 أشخاص تراشقوا بالحجارة في سوق للماشية بالفيوم

نشبت مشاجرة في سوق المواشي بمركز طامية بمحافظة الفيوم بين عدد من التجار، وتمكنت قوة من مركز شرطة طامية، من القبض على 5 أشخاص من طرفي المشاجرة، التي وصلت حد التراشق بالحجارة في السوق، دون وقوع إصابات.

مشاجرة في سوق المواشي بمركز طامية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بنشوب مشاجرة بين مجموعة من تجار الماشية داخل سوق الاثنين بمركز طامية، وانتقلت قوة من وحدة مباحث طامية إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بالحجارة بين مجموعة من التجار بسبب خلافات على بيع خروف، ولم تسفر المشاجرة عن وقوع أي إصابات، وتمكنت القوة من السيطرة على المشاجرة وضبطت 5 أشخاص من طرفي المشاجرة.

وتم تحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية وأخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق.

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