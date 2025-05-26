الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب خروف، القبض على 5 أشخاص تراشقوا بالحجارة في سوق للماشية بالفيوم

حبس
حبس

نشبت مشاجرة في سوق المواشي بمركز طامية بمحافظة الفيوم بين عدد من التجار، وتمكنت قوة من مركز شرطة طامية، من القبض على 5 أشخاص من طرفي المشاجرة، التي وصلت حد التراشق بالحجارة في السوق، دون وقوع إصابات.

مشاجرة في سوق المواشي بمركز طامية 

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن  الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بنشوب مشاجرة بين مجموعة من تجار الماشية داخل سوق الاثنين بمركز طامية، وانتقلت قوة من وحدة مباحث طامية إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بالحجارة بين مجموعة من التجار بسبب خلافات على بيع خروف، ولم تسفر المشاجرة عن وقوع أي إصابات، وتمكنت القوة من السيطرة على المشاجرة وضبطت 5 أشخاص من طرفي المشاجرة.

توفير فرص عمل ورعاية صحية في لقاء محافظ الفيوم بالمواطنين

التحفظ على 10.6 طن دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء بالفيوم

وتم تحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية وأخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم المشاجرة النيابة المختصة بسبب خلافات سوق المواشي سوق الاثنين محافظ الفيوم محافظة الفيوم مركز شرطة طامية مدير أمن الفيوم مشاجرة بالحجارة

مواد متعلقة

مصرع عامل سقط من الطابق 12 ببرج سكني في الفيوم

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسؤولية الطبية

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسئولية الطبية

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

الأكثر قراءة

بعد مصرع حفيد نوال الدجوي، خالد الصاوي يوجه رسالة لزوجته وأولاده وشقيقه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في واقعة مصرع حفيد نوال الدجوي، وشقيقه يرفض قبول العزاء

عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى والوجه البحري

أول ظهور لـ عمرو شقيق أحمد الدجوي خلال تشييع جنازته بمسجد جامعة أكتوبر (فيديو)

تعليق مثير لـ الإليزيه على صفع ماكرون من زوجته

زغلول صيام يكتب: شحن الجماهير لتشجيع بيراميدز له أصول! وهو مدير التعاقدات اللي هيصلح الزمالك؟!

إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب 900 ألف قرص ترامادول بالقاهرة بقيمة 150 مليون جنيه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر كيلو الأرز السائب في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

توضيح حكومي لما يثار حول زيادة ضريبة القيمة المضافة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجن في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

المزيد
الجريدة الرسمية