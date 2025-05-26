مصرع شاب أسفل عجلات قطار "الفيوم ـ الواسطي"

لقي شاب من الفيوم مصرعه، اليوم الاثنين، أسفل عجلات قطار الفيوم – الواسطي، أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمنطقة المطاحن، إذ فوجئ بالقطار أثناء عبور الطريق، ولم يتمكن من القفز خارج السكة الحديد فصدمه القطار ليسقط جثة هامدة، وانتقلت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

مصرع شاب تحت عجلات قطار الفيوم

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة اول الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بمزلقان شارع المطحن، من منطقة غير مخصصة للعبور، وعلي الفور انتقلت قوة من قسم شرطة اول الفيوم، وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتن نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأُخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة العامة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي لتحديد أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

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