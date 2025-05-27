الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. 

وتبينّ أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السا ئق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق  وأصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.

 

 وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق

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