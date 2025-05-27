الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس
نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025، يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي، عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بوابة التعليم الأساسي

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي عبر موقع التعليم الأساسي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

ويمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها علي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

رابط بوابة التعليم الأساسي 

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة نصف العام بالقاهرة  لطلاب الصف السادس الإبتدائي الان من خلال المتحدث الآلي من على الموقع الالكتروني من هنــــا 

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة 

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل خلال الأيام القادمة.

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية لصفوف (الرابع والخامس والسادس) والمراحل الإعدادية للصفوف  (الأول والثاني الإعدادي).

نتيجة الإعدادية الأزهرية، تعليمات مشددة لمراكز التصحيح قبل اعتمادها

انتظام لجان الصف السادس الابتدائي في الدقهلية لأداء امتحاني اللغة العربية والدين

ويمكن الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي وإدخال الرقم القومي للطالب والمرحلة الدراسية واختيار الصف الدراسي  والفصل الدراسي ثم الضغط علي كلمة عرض النتيجة.


وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.


ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة التيرم الثاني 2025 لصفوف النقل بمعرفة المدارس، حيث لا تحتاج نتيجة الترم الثاني 2025 لصفوف النقل إلى اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم أو المحافظ.

جدير بالذكر أنه، ظهرت بالفعل في بعض المدارس نتيجة الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي  .

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترم الثاني 2025 الترم الثاني الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني 2025 الصف السادس الابتدائى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بوابة التعليم الاساسي محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مديرية تعليم القاهرة نتيجة الفصل الدراسي الثاني نتيجة الصف السادس الابتدائى

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

الفيضان يبدأ مبكرًا والمياه تصل مصر، خبير باليونسيف يكشف حجم تسريبات سد النهضة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

السعودية تعلن غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة، وعيد الأضحي الجمعة 6 يونيو

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

ممدوح عباس عن لقب كأس مصر: لاعبو الزمالك ملهمش عذر والمسئول شيكابالا

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. التفاصيل الكاملة لعلاوة الموظفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

ماذا يفعل الحاج في منى، وما هو سر التسمية؟

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية