نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025، يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي، عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بوابة التعليم الأساسي

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي عبر موقع التعليم الأساسي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

ويمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها علي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

رابط بوابة التعليم الأساسي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة نصف العام بالقاهرة لطلاب الصف السادس الإبتدائي الان من خلال المتحدث الآلي من على الموقع الالكتروني من هنــــا

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل خلال الأيام القادمة.

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية لصفوف (الرابع والخامس والسادس) والمراحل الإعدادية للصفوف (الأول والثاني الإعدادي).

ويمكن الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي وإدخال الرقم القومي للطالب والمرحلة الدراسية واختيار الصف الدراسي والفصل الدراسي ثم الضغط علي كلمة عرض النتيجة.



وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.



ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة التيرم الثاني 2025 لصفوف النقل بمعرفة المدارس، حيث لا تحتاج نتيجة الترم الثاني 2025 لصفوف النقل إلى اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم أو المحافظ.

جدير بالذكر أنه، ظهرت بالفعل في بعض المدارس نتيجة الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي .

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