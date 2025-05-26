الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتظام لجان الصف السادس الابتدائي في الدقهلية لأداء امتحاني اللغة العربية والدين

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

 انتظمت اليوم الإثنين لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة الدقهلية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية في ساعتين ونصف والتربية الدينية في ساعة ونصف.

 

اعتماد جداول امتحانات التعليم في الدقهلية 

 وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025 حيث بدأت امتحانات الصف السادس يوم 20 مايو وتنتهي يوم 27 مايو من الشهر الجاري.  

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم الاساسي الفصل الدراسي الثاني امتحان مادة اللغة العربية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني طلاب الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، إجراءات مشددة لمنع الغش في اللجان

جولات ميدانية مفاجئة للاطمئنان على سير امتحانات النقل ببني سويف

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب جامعة عين شمس

مدير تعليم بورسعيد يتابع امتحانات صفوف النقل بمدارس بحر البقر (صور)

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

أخبار مصر: طعن قاتل حبيبة الشماع أمام النقض، مجزرة جديدة للاحتلال، ذروة الموجة الحارة، مباراة بكى فيها محمد صلاح، تفاصيل محاولة اغتيال بوتين

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

بانخفاض 6 جنيهات، تعرف على أسعار الزيت اليوم بالأسواق

الثوم يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

عايدة الأيوبي تكشف أسرار البدايات وقصة أغنية "على بالي" (فيديو)

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم تحت 17 سنة – قطر 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية