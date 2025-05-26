انتظام لجان الصف السادس الابتدائي في الدقهلية لأداء امتحاني اللغة العربية والدين

انتظمت اليوم الإثنين لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة الدقهلية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية في ساعتين ونصف والتربية الدينية في ساعة ونصف.

اعتماد جداول امتحانات التعليم في الدقهلية

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025 حيث بدأت امتحانات الصف السادس يوم 20 مايو وتنتهي يوم 27 مايو من الشهر الجاري.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات.

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