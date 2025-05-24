نتيجة الإعدادية الأزهرية، تعليمات مشددة لمراكز التصحيح قبل اعتمادها

تفقد اليوم السبت الشيخ عوض عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمجمع مدينة نصر النموذجي التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، وكان في استقباله الدكتور نصر عبد الجليل الوكيل الثقافي لمنطقة القاهرة الأزهرية.



رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية



بدوره قام الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي الحالي، وذلك بإدارة البدرشين التعليمية الأزهرية.



وخلال جولته، شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية في عملية التصحيح ورصد الدرجات، لضمان حقوق جميع الطلاب وتحقيق العدالة في التقييم.

كما أكد على أهمية مراجعة الإجابات بعناية لضمان الدقة، مشيرًا إلى أن جودة التصحيح تعكس مدى حرص الأزهر الشريف على تقديم تعليم متميز يقوم على الإنصاف والموضوعية.



تأتي هذه الجولة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس منطقة الجيزة الأزهرية لضمان سير عملية التصحيح وفق أعلى المعايير الأكاديمية، بما يحقق أفضل النتائج للطلاب ويعزز ثقتهم في النظام التعليمي الأزهري.

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