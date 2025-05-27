الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يهاجم الرئيس الروسي: بوتين يلعب بالنار

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بإنه "يلعب بالنار".

 

ترامب يصعد اللهجة ضد الرئيس الروسي بوتين

وتابع  ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" المملوكة له: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!".

وكانت شبكة "سي إن إن"، نقلت عن مصادر مطلعة فى وقت سابق اليوم، أن ترامب يدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين الجانبين.

وكشفت المصادر، أن ترامب عبر مؤخرًا عن استيائه من تصرفات نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرًا أن موسكو لم تبد ما يكفي من التعاون في عدد من الملفات العالقة.

 

تصاعد الخلافات بين ترامب وبوتين

وفي تصريح لافت، قال ترامب: "ما لا يدركه بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت روسيا شهدت أحداثًا سيئة للغاية بالفعل"، في إشارة إلى ما وصفه بدوره في تجنيب موسكو أزمات أكبر خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الروسية حالة من الترقب، وسط تباين في المواقف بشأن قضايا دولية عدة، أبرزها الملف الأوكراني والدور الروسي في الشرق الأوسط.

زيلينسكي يحرض ترامب على بوتين: أهان كل الذين يحاولون تحقيق السلام

روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين في الجو

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب بوتين روسيا العقوبات على روسيا العلاقات الامريكية الروسية

مواد متعلقة

سئم ويفكر في الانسحاب، ترامب يعيد حساباته مع بوتين بسبب موقفه من السلام مع أوكرانيا

روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين في الجو

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

الفيضان يبدأ مبكرًا والمياه تصل مصر، خبير باليونسيف يكشف حجم تسريبات سد النهضة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

السعودية تعلن غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة، وعيد الأضحي الجمعة 6 يونيو

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

ممدوح عباس عن لقب كأس مصر: لاعبو الزمالك ملهمش عذر والمسئول شيكابالا

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. التفاصيل الكاملة لعلاوة الموظفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

ماذا يفعل الحاج في منى، وما هو سر التسمية؟

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية