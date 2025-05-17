‏ ماكرون: بوتين لم يحترم مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحترم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ماكرون: “يجب ممارسة الضغط وفرض مزيد من العقوبات على روسيا من أجل التوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا”، مشيرا إلى مواصلة دعم أوكرانيا حتى يتم التوصل إلى ضمانات أمنية وتوقيع اتفاق للسلام مع روسيا.

ترامب: زيلينسكي لا يملك أوراقا رابحة

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يملك في الوقت الراهن أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع مع المذيع بريت باير بشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد قلت دائمًا إنه (زيلينسكي) ليس لديه أي أوراق رابحة".

وأضاف ترامب أنه واجه صعوبة مع زيلينسكي في الحديث عن التسوية الأوكرانية مشيرًا إلى أنه لا يزال يعتبره أعظم تاجر في العالم.

وتابع ترامب: "لقد أجريتُ محادثة صعبة للغاية مع زيلينسكي لأنني لم يعجبني ما قاله، ولم يكن يريد أن يجعل الأمر أسهل".

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لديَّ علاقة جيدة جدًّا مع بوتين، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق، علينا أن نجتمع".

وأوضح ترامب أن "بوتين موجود على الطاولة ويريد هذا اللقاء. وكنت دائمًا أعتقد أنه لا يمكن عقد اجتماع بدوني، لأنني لا أظن أن هناك صفقة ستمر من دونه".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يفضل عدم فرض عقوبات على روسيا، لكنه مستعد لاستخدام أوراق ضغط ضد بوتين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

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