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خارج الحدود

الكرملين: انتقادات ترامب لن تؤثر على اتفاقية تبادل الأسرى المخطط لها مع أمريكا

الكرملين،فيتو
الكرملين،فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، شدد الكرملين على أن انتقادات ترامب لن يؤثر على عملية تبادل الأسرى المخطط لها بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التهديدات للسلام العالمي الناتجة عن تدخلات الدول الأوروبية في التسوية الأوكرانية.

وتتوقع موسكو أن يتم تحديد موعد الاجتماع في 30 مايو الجاري، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

ويأتي هذا الطلب الروسي كرد على دعوة الغرب لعقد اجتماع في 29 مايو حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وفي سياق آخر كان اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بالتخطيط لشن هجوم جديد.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية التي يلقيها عبر الفيديو إنه لا توجد علامات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس بجدية حلًّا دبلوماسيًّا.

وقال "يمكننا أن نرى من المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات ومن البيانات المفتوحة المصدر أن بوتين ومساعديه لا يعتزمون إنهاء الحرب".

وتابع: "على العكس من ذلك، هناك أدلة كثيرة على أنهم يستعدون لعمليات هجومية جديدة".

 

وقال زيلينسكي إن هذا يظهر ازدراء موسكو لكل الذين يحاولون تحقيق السلام، في إشارة محتملة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قدم نفسه كوسيط لحل سلمي للحرب منذ توليه السلطة في يناير.

وأضاف زيلينسكي أن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها القوات الروسية على المدن الأوكرانية بصواريخ باليستية وصواريخ كروز وأكثر من 900 طائرة مسيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت بلا جدوى من الناحية العسكرية.

وقال إن تلك الهجمات لم تسفر إلا عن التدمير وجدد دعوته لزيادة الضغط على موسكو من خلال فرض المزيد من العقوبات.

وتعليقا على هذه الهجمات، قال الرئيس ترامب للصحفيين إنه "غير سعيد بما يفعله بوتين". وتابع "نحن في وسط الحديث وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى. أنا لا أحب ذلك على الإطلاق. وأنا مندهش. أنا مندهش للغاية".

وتابع ترامب تصريحاته بنشر منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال "لقد كانت لدي دائمًا علاقة جيدة للغاية مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا، ولكن شيئًا ما حدث له. لقد أصبح مجنونًا تمامًا".

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الأمم المتحدة التسوية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة

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