الزمالك يتمسك بالأمل الأخير ويرفع شعار التحدي لإنقاذ الموسم، استعدادات قصوى للفريق بقيادة الرمادي لمواجهة بيراميدز، وممدوح عباس يطالب شيكابالا بـ لقب كأس مصر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، استعداداته المكثفة لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، في اللقاء المنتظر يوم 5 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات موسم 2024-2025.

ورغم أن الزمالك سيواجه فاركو يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، إلا أن التركيز منصب فقط على مباراة نهائي كأس مصر لانقاذ ما يمكن انقاذه في الموسم.

استعدادات الزمالك لنهائي كأس مصر

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز تركيز اللاعبين وتهيئة الأجواء المناسبة قبل المباراة المرتقبة، قرر الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي نقل تدريبات الفريق لمدة يومين إلى الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بداية من اليوم الثلاثاء.

وجاء هذا القرار ضمن خطة أيمن الرمادي المدير الفني لإبعاد الفريق عن الضغوط ومنح اللاعبين أكبر قدر ممكن من الهدوء الذهني.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، خوض التدريبات غدًا الأربعاء على فترتين.

أيمن الرمادي

ويخوض الفريق الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تكون الفترة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويُعد نهائي كأس مصر هو الأمل الأخير للزمالك هذا الموسم لتحقيق لقب، بعد الخروج من بطولتي الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي، وتوديع بطولة كأس الرابطة من دور المجموعات، إلى جانب الابتعاد مبكرا عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

صعود الزمالك وبيراميدز لنهائي كأس مصر

من جهته، نجح الزمالك في بلوغ النهائي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، حيث سجّل عبد الله السعيد الهدف الأول من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أيمن موكا لسيراميكا، ليخطف زيزو هدف التأهل في الدقيقة 90.

أما بيراميدز فقد حجز بطاقة العبور إلى النهائي بعد فوز عريض على البنك الأهلي برباعية نظيفة، ليضرب موعدًا مع الزمالك في مواجهة قوية يسعى خلالها لحصد ثاني ألقابه في كأس مصر.

ممدوح عباس يطلب من شيكابالا تحقيق لقب كأس مصر

وفي السياق ذاته، حرص ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، على توجيه رسالة قوية للاعبي الفريق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أكد خلالها أن المباراة مسؤولية جماعية، خاصة على عاتق اللاعبين الكبار أمثال شيكابالا، عمر جابر، أحمد فتوح، وعبد الله السعيد. وأضاف أن الكأس يجب أن يكون من نصيب الزمالك، داعيًا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم دون أعذار.

يُذكر أن بيراميدز يخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز يوم 1 يونيو المقبل، قبل أن يلتقي الزمالك في النهائي المحلي يوم 5 يونيو، في لقاء يشهد ترقبًا جماهيريًا واسعًا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

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