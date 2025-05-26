ميركاتو الزمالك الصيفي برعاية الحرس القديم.. الأبيض يفاضل بين أبو جبل وجنش.. طارق حامد على أعتاب العودة للقلعة البيضاء.. وشيكابالا يدرس الاستمرار لموسم إضافي

يستعد نادي الزمالك لصيف ساخن في سوق الانتقالات، حيث يسعى مجلس الإدارة لبناء فريق قوي قادر على إعادة القلعة البيضاء لمنصات التتويج والمنافسة الحقيقية على كل البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ويحمل ميركاتو الزمالك عنوانًا لافتًا حتى الان وهو "صفقات الحرس القديم"، في ظل دخول النادي في مفاوضات مع عدد من لاعبيه السابقين الذين تألقوا بقميص الأبيض من قبل، في خطوة تستهدف الجمع بين الخبرة والانتماء لإعادة الاستقرار الفني للفريق.

الزمالك يقترب من ضم طارق حامد

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن اقتراب عودة طارق حامد، لاعب وسط الفريق السابق، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات المقبلة، في صفقة تُعد من العيار الثقيل وتعكس رغبة الإدارة في تدعيم الفريق بعناصر خبرة وقيادية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك أنهت كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب، سواء على المستوى المالي أو مدة العقد، ولم يتبق سوى إجراء الكشف الطبي للتأكد من جاهزيته البدنية بشكل كامل، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتأتي خطوة استعادة طارق حامد بناءً على توصية من الجهاز الفني، الذي يرى في اللاعب إضافة قوية لوسط الملعب، خصوصًا لما يتمتع به من شخصية قوية وخبرة كبيرة داخل الملاعب المصرية والأفريقية، فضلًا عن علاقته الجيدة بجماهير النادي التي طالما اعتبرته أحد رموز الروح القتالية داخل الفريق.

وكان طارق حامد قد خاض تجربة احترافية خلال الفترة الماضية في الدوري السعودي، قبل أن يفتح الزمالك باب العودة أمامه ضمن خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق على أسس فنية واضحة تدمج بين الخبرة والشباب استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يفاضل بين جنش وأبو جبل

وعلمت فيتو أن إدارة الزمالك تدرس التعاقد مع أحد الثنائي محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن سبورت ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي لضم واحد منهما في الموسم الجديد.

هل يعتزل شيكابالا بنهاية الموسم؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وكان شيكابالا، أعلن في وقت سابق اعتزاله بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

موعد اعتزال شيكابالا

وقال المصدر إن شيكابالا كان ينوي بالفعل الاعتزال بنهاية الموسم ولكن بعد الموسم السيئ الذي يعيشه الفريق وعدم منافسته على الألقاب الكبرى اقترح المقربون منه الاستمرار موسم اخر أملا في تحقيق الدوري أو الكونفدرالية بالموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن بطولة كأس مصر ستكون عاملا حاسما في اعتزال شيكابالا، مؤكدا أن حال تحقيق الأبيض اللقب قد يعتزل شيكابالا بالفعل لختام مسيرته ببطولة.

وواصل: شيكابالا يرى نفسه قادرا على مواصلة اللعب لموسم إضافي.

وأتم المصدر حديثه: شيكابالا سيحسم موقفه بنهاية الموسم من الاعتزال أو الاستمرار موسم آخر في الملاعب في ظل امتداد عقده لموسم آخر.



شيكابالا

فيما يستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء غدا الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو، المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة اليوم الأحد من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على بتروجت، في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.

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