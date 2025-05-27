الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

جلسة أخيرة لحسم موقف لاعب الزمالك من البقاء في ميت عقبة

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة ستعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحمد محمود، الظهير الأيمن للفريق، من أجل حسم موقفه النهائي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، وذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بشكل نهائي عن النادي، رافضًا فكرة الخروج على سبيل الإعارة.

تمسك لاعب الزمالك بقراره

وبحسب المصدر، فإن أحمد محمود أبلغ المقربين منه بعدم رغبته في الاستمرار داخل صفوف الزمالك، نظرًا لعدم مشاركته بانتظام مع الفريق الأول، وشعوره بأنه لن يحصل على الفرصة الكاملة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه.

 

ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة تضمن له اللعب باستمرار وتحقيق تطور في مستواه الفني.

الزمالك يدرس ملف اللاعب

في المقابل، تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك كافة الخيارات المتاحة، سواء بفتح الباب أمام انتقال نهائي للاعب في حال وجود عرض مناسب، أو محاولة إقناعه بالبقاء ضمن المشروع الجديد للفريق.

وتُعد الجلسة المرتقبة حاسمة لمصير اللاعب، خاصة أن الإدارة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الفريق وتوضيح موقف كل لاعب قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل.

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