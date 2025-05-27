الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

محمد عزت مديرا فنيا لفريق سيدات الزمالك

سيدات الزمالك
سيدات الزمالك

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين محمد عزت مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بالنادي، وذلك بعد التنسيق مع مجلس إدارة الزمالك.

وأكد بدر حامد أنه تم عقد جلسة مع المدير الفني الجديد للترتيب والتنسيق للفترة المقبلة.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم إلى أنه تم الاستقرار على باقي أفراد الجهاز المعاون، والذي يضم كلًّا من: نشوى شرابي مساعدًا للمدير الفني، ومحمود خميس مساعدًا، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد مديرًا إداريًا، وإيمان جمال طبيبة للفريق.

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وسبق لمحمد عزت العمل في أندية وادي دجلة والصيد، قبل أن يتم الاستقرار على تعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك.

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