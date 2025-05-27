قرارات جديدة في اتحاد السباحة لتطوير المنتخبات القومية

السباحة، أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس عددًا من القرارات المهمة، تضمنت تكليفات جديدة لمجموعة من الكوادر المتخصصة للإشراف على مختلف الألعاب المائية، ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى لتطوير المنتخبات القومية استعدادًا لدورتي الألعاب الأولمبية 2028 و2032.

حيث تم تكليف الشيماء الدمرداش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة لجنة المرأة، مع منحها صلاحية تشكيل اللجنة واختيار أعضائها.

كما تم تكليف أمير عبد الجواد الأمين العام لاتحاد المصري مسؤولًا عن السباحة القصيرة، من حيث متابعة المسابقات والمنتخبات القومية، والخطط الفنية بالتنسيق مع اللجنة الفنية، ويعاونه في هذه المهام إسلام صميدة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، الذي تولى أيضًا مسؤولية المياه المفتوحة بالمهام ذاتها.

وفي الغطس، تولى كل من محمد حسن ويحيى ضو عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري مسؤولية متابعة المسابقات والمنتخبات القومية والتنسيق الفني.

فيما تم تكليف نادر عبده صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بالإشراف على لعبة كرة الماء، إلى جانب هشام العامري أمين صندوق الاتحاد المصري الذي تم تعيينه مسئولًا عن السباحة التوقيعية، وكل منهم يتابع مهامه بالتعاون مع اللجنة الفنية المختصة.

وأكد مجلس الإدارة أن المتابعة الفنية والإدارية ستتم تحت إشراف مباشر من المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد ونواب الرئيس، لضمان تنفيذ السياسات والخطط بكفاءة.

وفي السياق ذاته، تم تفويض عدد من مديري المسابقات لتولي الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالألعاب المختلفة، حيث تم تكليف محمد هارون كمدير لمسابقات السباحة القصيرة، خالد عوض لمسابقات المياه المفتوحة، نوران الزوهيري لمسابقات السباحة التوقيعية، ياسر علي لمسابقات كرة الماء، بينما تم تكليف أسعد عبد الباقي وهبة محجوب بإدارة مسابقات الغطس.

وشدد الاتحاد على أهمية التنسيق الكامل بين اللجان الفنية والمشرفين على الألعاب من مجلس الإدارة، لوضع الخطط الفنية المستقبلية للمنتخبات القومية، إلى جانب التنسيق المستمر مع مديري المسابقات لإعداد البرامج والبطولات المحلية التي تساهم في تطوير مستوى اللاعبين على المدى البعيد.

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