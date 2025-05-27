محافظ الدقهلية يكرم بطل أفريقيا في السباحة حاتم أشرف كامل (صور)

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمكتبه، اليوم، البطل الرياضي حاتم أشرف كامل محمد السيد، الطالب بالصف الثالث الثانوي، والملقب بـ"بطل أفريقيا"، بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا للسباحة لعام 2024.

وقام محافظ الدقهلية، بتكريم البطل حيث سلمه "ميدالية المحافظة" تقديرًا لإنجازه التاريخي، وذلك بحضور والدته وسط أجواء فخر واعتزاز. وخلال مراسم التكريم أجرى المحافظ مكالمة هاتفية خاصة مع والد حاتم، الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية، هنأه خلالها بهذا الإنجاز، معربًا عن فخره الكبير بما قدمه ابنه من نموذج مشرف للشباب المصري.

وجاء هذا التكريم تتويجًا لمسيرة بطولية حافلة بالميداليات والتتويجات، حيث حصل حاتم على لقب بطل أفريقيا، وبطل عمومي مصر، إلى جانب نيله ميدالية ذهبية أفريقية دولية. وعلى مستوى البطولات المحلية، حصد 4 ميداليات في بطولات الجمهورية وكأس مصر، منها ثلاث ذهبيات وفضية واحدة. كما أحرز 5 ميداليات في بطولات المنطقة، توزعت بين ذهبيتين، فضية، وبرونزيتين.

هذا الإنجاز يمثل فخرًا حقيقيًا لمحافظة الدقهلية

وأكد المحافظ، خلال التكريم أن هذا الإنجاز يمثل فخرًا حقيقيًا لمحافظة الدقهلية ولجمهورية مصر العربية، مشددًا على أن ما حققه "حاتم" حتى الآن هو "محطة"، وليست نهاية، مشيرًا إلى أن المحافظة تنتظر منه بطولة عالمية في المستقبل القريب، خاصة بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة بتفوق.

وفي لفتة تقديرية لجهود التدريب والدعم الفني، قام المحافظ أيضًا بتكريم الكابتن محمد عبد الرحمن مجر، المدير الفني لستاد المنصورة، والذي تولى الإشراف على تدريب البطل حاتم بشكل خاص، وأسهم في تجهيزه الفني والنفسي للبطولات المختلفة.

حاتم رفع اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية

ومن جهته، عبّر حاتم أشرف عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مشيرًا إلى أنه يحلم بتحقيق مزيد من الإنجازات على الساحة الدولية، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية، موجهًا شكره لمحافظ الدقهلية على هذا التكريم وأيضا لوالديه ومدربه على الدعم المتواصل.

هذا ويُعد حاتم نموذجًا مشرفًا للرياضيين الشباب الذين يجمعون بين الإنجاز الرياضي والتفوق الأكاديمي، في ظل دعم واضح من مؤسسات الدولة والمجتمع. كما يعكس تكريمه تأكيدًا على اهتمام محافظة الدقهلية برعاية المواهب ودعم الأبطال الرياضيين، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ترسيخ قيم الإبداع والتميز بين أبناء الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.