الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السباحة، مدرب عبد الرحمن سامح يتحدث عن إنجازه في بطولة العالم

عبد الرحمن سامح ومدربه
عبد الرحمن سامح ومدربه

السباحة، كشف الدكتور محمد الدسوقي مدرب عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب الوطني للسباحة، عن سعادته بفوز لاعبه بالميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم المقامة في موناكو.

وأوضح “الدسوقي”، أن الميدالية الذهبية تعدا حافزا جديدا للاعب لحصد المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة، وأن الهدف الأهم هو تحقيق إنجاز تاريخي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وحقق عبد الرحمن سامح رقم قياسي جديد 22.8 أجزاء من الثانية ليتغلب علي رقمه السابق 22.9، وذلك ضمن استعدادات اللعب لحصد بطاقة التأهل لاولمبياد لوس أنجلوس.

ووجه “الدسوقي” الشكر لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، على الدعم الكبير الذي يقدمه للاعبي المنتخب بشكل عام وإلى لاعبه بشكل خاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السباحة محمد الدسوقي عبد الرحمن سامح المنتخب الوطني للسباحة بطولة العالم

مواد متعلقة

تفعيل أول مركز إقليمي لتطوير السباحة ومصر تستضيف 3 بطولات عربية

محافظ بني سويف ووزير الرياضة يفتتحان حمام السباحة بمركز شباب ناصر

فريق السباحة لجامعة القناة يحرز ميداليتين برونزيتين

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد اللمسات النهائية لافتتاح حمام السباحة (صور)
ads

الأكثر قراءة

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

تم رفع السرية عنها، نص وثائق اجتماعات حساسة عقدها مبارك فى أحد فنادق بريطانيا

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

كرة السلة، الزمالك يهزم الأهلي في قبل نهائي دوري السوبر

وليد دعبس: قرارات رابطة الأندية نهائية ولا تأجيل لمباراة بيراميدز وسيراميكا

تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كشفته برقية الإسكندرية.. الاستيلاء على ملف الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأكل والشرب ناسيا للصائم في غير رمضان؟ رد حاسم من الإفتاء

قولت لمراتي أنت طالق وأنا بهزر معاها؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

خالد الجندي: يجوز الإحرام من جدة توافقا مع مقتضيات العصر

المزيد
الجريدة الرسمية