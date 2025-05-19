السباحة، مدرب عبد الرحمن سامح يتحدث عن إنجازه في بطولة العالم

السباحة، كشف الدكتور محمد الدسوقي مدرب عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب الوطني للسباحة، عن سعادته بفوز لاعبه بالميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم المقامة في موناكو.

وأوضح “الدسوقي”، أن الميدالية الذهبية تعدا حافزا جديدا للاعب لحصد المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة، وأن الهدف الأهم هو تحقيق إنجاز تاريخي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وحقق عبد الرحمن سامح رقم قياسي جديد 22.8 أجزاء من الثانية ليتغلب علي رقمه السابق 22.9، وذلك ضمن استعدادات اللعب لحصد بطاقة التأهل لاولمبياد لوس أنجلوس.

ووجه “الدسوقي” الشكر لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، على الدعم الكبير الذي يقدمه للاعبي المنتخب بشكل عام وإلى لاعبه بشكل خاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.