الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

تفعيل أول مركز إقليمي لتطوير السباحة ومصر تستضيف 3 بطولات عربية

ياسر إدريس وحسين
ياسر إدريس وحسين مسلم، فيتو

أعلن حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، عن تفعيل أول مركز إقليمي لتطوير المدربين والإداريين والحكام في الشرق الأوسط، ليكون مقره جمهورية مصر العربية، وذلك بدءًا من شهر يوليو المقبل، على أن يخدم الدول العربية والإفريقية.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة المسلم عبر تقنية "زووم" في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات المائية، والتي أقيمت أمس بالمملكة المغربية.

وأوضح المسلم، أن هذا القرار يأتي استكمالًا لإعلان سابق، أكد فيه أن الاتحاد الدولي اختار مصر لتكون مقرًا لهذا المركز الإقليمي، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية قوية وكفاءات تنظيمية عالية، تؤهلها للقيام بدور ريادي في تطوير الكوادر الفنية والإدارية في الألعاب المائية على المستويين العربي والأفريقي.

وفي سياق متصل، قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات المائية، خلال اجتماعها، إسناد تنظيم بطولات المراحل السنية للسباحة إلى مصر خلال الفترة من 2026 وحتى 2028، وذلك في إطار دعم وتعزيز مكانة مصر في استضافة البطولات الإقليمية الكبرى.

وشهد الاجتماع حضور المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة وعضو الاتحاد الدولي، والذي حرص على دعم مرشح مصر، الأستاذ أمير عبد الجواد، في انتخابات الاتحاد العربي، والتي أسفرت عن فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات المائية.

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حسين المسلم الاتحاد الدولي للألعاب المائية مصر الجمعية العمومية للاتحاد العربي ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية

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