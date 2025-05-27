الثلاثاء 27 مايو 2025
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الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق الجارية بالامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

واطَّلع وزير الإسكان على مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ الخطوط الرئيسية من (المياه والصرف الصحي) بالمنطقة، والتى تربط منطقة الامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، موجهًا بدفع العمل والانتهاء من أعمال تغذية المياه بالتزامن مع الانتهاء من أعمال المشروع، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن الأعمال الجاري والمخطط تنفيذها بالامتداد الجنوبي، والذي أوضح أن شبكات الطرق بإجمالى أطوال 85 كيلو مترا، وشبكات المرافق ( مياه – صرف – رى ) بإجمالي أطوال شبكات مياه 110 كيلو مترات، وشبكات صرف 116 كيلو مترا، وشبكات رى 165 كيلو مترا.

 قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية مفاجئة اليوم، استهلها بالطرق والمحاور بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة.

وتفقد وزير الإسكان، خلال جولته المحاور والطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بالحي الحكومي بميدان الهرم وميدان كاتدرائية ميلاد المسيح وساحة الشعب، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن تلك الطرق والمحاور من المهندس محمد عادل، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الذي أوضح أن محور بن زايد الجنوبي بطول ١٢ كم، وعرض الجزيرة الوسطى ١٢مترا، والجزر الجانبية ٥ أمتار، والممشى الجانبي متوسط عرض ٢٠ مترا.

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير محور التسعين الشمالي بمدينة القاهرة الجديدة

ثم انتقل وزير الإسكان إلى مدينة القاهرة الجديدة، حيث تفقد أعمال تطوير محور التسعين الشمالي ومحور 24، بجانب المرور على محور التسعين الجنوبي بالمدينة.

ووجه وزير الإسكان ببدء أعمال تطوير محور التسعين الجنوبي، ورفع المخلفات والأتربة المتواجدة على المحاور والطرق الرئيسية، وتكثيف الحملات والمتابعة الدورية في هذا الشأن للقضاء على الظواهر العشوائية، والاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع على المحاور والطرق، وتحسين الرؤية البصرية.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح من المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة عن الأعمال الجارية، حيث أوضح أن مشروع تطوير شارع التسعين الشمالي يشمل تطوير الشارع من تقاطع كوبري السادات وحتى طريق السويس، بطول حوالي 6 كيلومترات لكل اتجاه، بالإضافة إلى حارتي الخدمة الجانبية.

 

تحسين كفاءة الطريق وتسهيل الحركة المرورية

 وأضاف الغيطي: تهدف هذه الأعمال إلى تحسين كفاءة الطريق وتسهيل الحركة المرورية، حيث تشمل توسعة الشارع، وإعادة تأهيل طبقات الرصف، وتحديث عناصر التنسيق الحضاري مثل الأرصفة وممرات المشاة، خاصةً وأن شارع التسعين الشمالي يُعد من المحاور الرئيسية في القاهرة الجديدة.

وأشار  رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن محور 24، المعروف أيضًا بمحور مصطفى خليل، يُعد من المحاور الحيوية في القاهرة الجديدة، حيث يربط بين مناطق متعددة مثل التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي وبيت الوطن، ويُستخدم هذا المحور لتسهيل الحركة المرورية بين الأحياء المختلفة، وخاصة في التجمع الخامس والتجمع الاول والامتداد الشرقي للمدينة.

وفيما يتعلق بأعمال التطوير قال: تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة للمحور، شملت تحسين البنية التحتية وتوسعة الطريق، بالإضافة إلى أعمال الزراعة والتشجير، بهدف تحسين البيئة المحيطة وتسهيل الحركة المرورية.

 

وأضاف أن طريق ٤ بطول ٤.٥ كم وعرض الجزيرة الوسطى ٩ أمتار، والجزر الجانبية ٤ أمتار، وطريق ٢ بطول ٤.٥ كم، وعرض الممشى الجانبي متوسط ١٧مترا، مشيرا إلى أن طريق ١٥ بالحي الحكومي بطول ٢ كم وعرض الجزيرة الوسطى ٥ أمتار، وطريق mrd2 أمام مجلس النواب بطول ١ كم، وعرض الجزيرة الوسطى ٣ أمتار.

 

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الجزيرة الوسطي

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