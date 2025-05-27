رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يلتقي رئيس جمعية المستثمرين لتعزيز سبل دعم الصناعة والمستثمرين

التقى المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمقر جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، لتعزيز سبل دعم الصناعة والمستثمرين، بحضور عدد من الأعضاء والمستثمرين، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم الصناعة والمستثمرين وفقا لتوجهات الدولة.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور أسامة حفيلة، بالمهندس أشرف فتحى، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة بين جمعية المستثمرين وجهاز المدينة، والدور الوطني لدعم الصناعة والاستثمار، واستعرض نبذة عن المنطقة الصناعية وامتدادها والتى تبلغ مساحتها ٦٠٨ أفدنة وعدد المشروعات المنفذة ٧٢٠ مشروعا ومشروعات صغيرة وورش بإجمالى ١١٢ مشروعا، تستهدف فرص عمل حوالى ٣٨ ألف فرصة بإجمالي استثمارات ٧٠ مليار جنيه.

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف فتحى محمود، أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود جهاز المدينة لدعم مستثمري ومصنعي مدينة دمياط الجديدة، واستمع إلى مقترحات ومطالب المستثمرين والعوائق التي تواجههم، والتى تمثلت فى استكمال أعمال رفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية وسرعة الانتهاء من أعمال إحلال شبكة التليفونات، وتم الاتفاق على تفعيل دور المشاركة المجتمعية باعتبار جهاز المدينة وجمعية المستثمرين من أهم صانعي التنمية بالمدينة.

تكثيف المزروعات والأشجار ورفع المخلفات

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، ومسئولو الجهاز الحالة العامة بنطاق الأحياء الثانى والثالث والخامس.

وأكد رئيس الجهاز، الاهتمام بأعمال الزراعة وتكثيف المزروعات والأشجار ورفع المخلفات ونظافة المسطحات الخضراء والتصدى بكل حزم لأى تعديات على المناطق الخضراء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتعديات ودحرها فى مهدها للحفاظ على المتنزهات والنسق الحضاري، مع استمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات وازالة التعديات والإشغالات بالطرق والمحاور وأمام المحال التجارية للحفاظ على البيئة وتوفير جودة الحياة للمواطنين.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025، تطرح وزارة الإسكان شقق "سكن لكل المصريين 7"، والمخصص للمواطنين متوسطي الدخل.

والطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري، يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث بدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

وبالإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.

ويتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية (تسليم خلال 36 شهرًا)، مع العلم أن المدة المحددة لاستلام الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي تعد بمثابة مدة استرشادية وليست نهائية، تحدد طبقًا لمدة التنفيذ على أرض الواقع نظرًا للتغييرات الاقتصادية المستمرة.

شروط الإسكان الاجتماعي 2025

والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث).

والوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، و يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي: محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).

والوحدات (تسليم خلال 36 شهرًا)، ويبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي: محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا،، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن علـى مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وهناك عدة شروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على كراسة الشروط لإعلان "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل، ابتداءً من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني من هنا.

ويقوم العميل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، ثم يقوم بطباعة كل من استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد بشكل واضح ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بصيغة (PDF بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد.

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