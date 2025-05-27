معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق الجارية بالتوسعات الجنوبية بالقاهرة الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالتوسعات الجنوبية على مساحة 16 ألف فدان بمدينة القاهرة الجديدة "الامتداد الجنوبي"، بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية والسكنية والمشروعات الخدمية بها.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه من المخطط أن تضم منطقة الامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، مناطق سكنية، وأنشطة خدمية، وفرصا استثمارية مختلفة، مؤكدًا أن خُطة الدولة العمرانية هى بالأساس خُطة اقتصادية وليست خُطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، والعمل على تسريع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير بنية تحتية وخدمية متكاملة ومستدامة لخدمة المواطنين وتلبية متطلبات التنمية العمرانية.

معدلات الإنجاز الفعلية

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال المرافق الجارية بالامتداد الجنوبي للمدينة، واطَّلع على الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ الخطوط الرئيسية من (المياه والصرف الصحي) بالمنطقة، والتى تربط منطقة الامتداد الجنوبي بالمدينة الأم، كما تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أن شبكات الطرق بإجمالى أطوال 85 كيلو مترا، وشبكات المرافق ( مياه – صرف – رى ) بإجمالي أطوال شبكات مياه 110 كيلو مترات، وشبكات صرف 116 كيلو مترا، وشبكات رى 165 كيلو مترا.

واختتم المهندس عبدالرءوف الغيطى جولته بتفقد معدلات التنفيذ بمحطة الصرف الصحي رقم 12 بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، مشدداَ على الشركات المنفذة للمحطة بضرورة تواصل العمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال المحطة ودخولها الخدمة.

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