في جولة مفاجئة، وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق الرئيسية بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية مفاجئة اليوم، استهلها بالطرق والمحاور بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة.

وتفقد وزير الإسكان، خلال جولته المحاور والطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بالحي الحكومي بميدان الهرم وميدان كاتدرائية ميلاد المسيح وساحة الشعب، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن تلك الطرق والمحاور من المهندس محمد عادل، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الذي أوضح أن محور بن زايد الجنوبي بطول ١٢ كم، وعرض الجزيرة الوسطى ١٢مترا، والجزر الجانبية ٥ أمتار، والممشى الجانبي متوسط عرض ٢٠ مترا.

وأضاف أن طريق ٤ بطول ٤.٥ كم وعرض الجزيرة الوسطى ٩ أمتار، والجزر الجانبية ٤ أمتار، وطريق ٢ بطول ٤.٥ كم، وعرض الممشى الجانبي متوسط ١٧مترا، مشيرا إلى أن طريق ١٥ بالحي الحكومي بطول ٢ كم وعرض الجزيرة الوسطى ٥ أمتار، وطريق mrd2 أمام مجلس النواب بطول ١ كم، وعرض الجزيرة الوسطى ٣ أمتار.

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير محور التسعين الشمالي بمدينة القاهرة الجديدة

ثم انتقل وزير الإسكان إلى مدينة القاهرة الجديدة، حيث تفقد أعمال تطوير محور التسعين الشمالي ومحور 24، بجانب المرور على محور التسعين الجنوبي بالمدينة.

ووجه وزير الإسكان ببدء أعمال تطوير محور التسعين الجنوبي، ورفع المخلفات والأتربة المتواجدة على المحاور والطرق الرئيسية، وتكثيف الحملات والمتابعة الدورية في هذا الشأن للقضاء على الظواهر العشوائية، والاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع على المحاور والطرق، وتحسين الرؤية البصرية.



واستمع وزير الإسكان إلى شرح من المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة عن الأعمال الجارية، حيث أوضح أن مشروع تطوير شارع التسعين الشمالي يشمل تطوير الشارع من تقاطع كوبري السادات وحتى طريق السويس، بطول حوالي 6 كيلومترات لكل اتجاه، بالإضافة إلى حارتي الخدمة الجانبية.

تحسين كفاءة الطريق وتسهيل الحركة المرورية

وأضاف الغيطي: تهدف هذه الأعمال إلى تحسين كفاءة الطريق وتسهيل الحركة المرورية، حيث تشمل توسعة الشارع، وإعادة تأهيل طبقات الرصف، وتحديث عناصر التنسيق الحضاري مثل الأرصفة وممرات المشاة، خاصةً وأن شارع التسعين الشمالي يُعد من المحاور الرئيسية في القاهرة الجديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن محور 24، المعروف أيضًا بمحور مصطفى خليل، يُعد من المحاور الحيوية في القاهرة الجديدة، حيث يربط بين مناطق متعددة مثل التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي وبيت الوطن، ويُستخدم هذا المحور لتسهيل الحركة المرورية بين الأحياء المختلفة، وخاصة في التجمع الخامس والتجمع الاول والامتداد الشرقي للمدينة.

وفيما يتعلق بأعمال التطوير قال: تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة للمحور، شملت تحسين البنية التحتية وتوسعة الطريق، بالإضافة إلى أعمال الزراعة والتشجير، بهدف تحسين البيئة المحيطة وتسهيل الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.