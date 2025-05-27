وزير النقل يشكل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 118 (تابع)، الصادر في 27 مايو 2025، قرار وزير النقل رقم 295 لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر دورة (2025/2029).

ونصت المادة الأولى لقرار وزير النقل بتشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر دورة (2025/2029)، والذي يضم 7 أعضاء منتخبين برئاسة اللواء البحري محمد عبد القادر جاب الله، ونحو 4 أعضاء معينون من الاتحاد العام للغرف التجارية، ومن ذوي الخبرة، ومن 2 إلى 3 أعضاء يصدر بهم قرار من رئيس قطاع النقل البحري واللوجيستيات.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تحديد اختصاصات وزارة النقل؛ وعلى قرار وزير النقل رقم ٣٠ لسن ة ١٩٩٩" نقل بحرى" بإنشاء غرف الملاحة بالموانئ المصرية.وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم ٥٣٧ لسنة ٢٠٠٣ بإضافة عضوين لتمثيل هيئة الميناء المختص وقطاع النقل البحرى إلى مجالس إدارات غرف الملاحة.





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