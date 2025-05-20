الثلاثاء 20 مايو 2025
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أخبار مصر

مساعد وزير النقل يكشف مخطط ربط الموانئ

موانئ
موانئ
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قال محمد فتحي معاون وزير النقل للنقل البحري: إن الجمهورية الجديدة بنيت على مخططات شاركت فيها كل العقول المصرية، ومن بين المخططات ٧ مرات لوجستية تغطي مصر لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعدين بالموانئ البحرية من بينها ممر السخنة الإسكندرية والعريش وطابا والقاهرة والإسكندرية.

واستعرض معاون الوزير، دور وزارة النقل في تقليل الزمن الجمركي واختصار زمن هروح السفينة من ٢٩ يوم ليوم واحد، وانه تقوم السفينة بالتسجيل المسبق لدخولها على المنظومة.

وأشار إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية للموانئ البحرية، وتطوير وبناء أسطول القاطيرات البحرية ليصل إلى ٥٢ قاطرة عام ٢٠٢٣ بقوة شد ٧٠ طن مقابل ٣٠ قاطرة ٢٠١٤ بقوة شد ٤٠ـ٦٠ طن ومستهدف أن تصل إلى ٨٠ قاطرة عام ٢٠٣٠ بقوة شد تصل إلى ٩٠ طن قادرة على خدمة السفن العملاقة.

وعن تكريك الأحواض وتعميق الممرات الملاحية، أوضح معاون وزير النقل للنقل البحري، أنه تم تكريك احواض التداول بالموانئ لتصل إلى أعماق من ١٨ - ٢٢ متر وتعميق وتطهير الممرات الملاحية، كما أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة وتم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ بإضافة أرصفة وساحات جديدة.

وأشار معاون وزير النقل أن ميناء الإسكندرية ينافس موانئ البحر المتوسط، الشاحنة كانت تقف أمام ميناء الإسكندرية بالايام الآن تستغرق 20 دقيقة.

وأكد تطوير شامل للبنية الأساسية للموانئ البحرية، كميناء السادس من اكتوبر وتطوير مفهوم الموانئ الجافة، وأنه تطوير ميناء السخنة بتكنولوجيا عالمية لتكون آلية بالكامل.

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الانتاج الصناعى الاسكندري البحر المتوسط الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد

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