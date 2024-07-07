كامل الوزير يلغي إجازة السبت بهيئة التنمية الصناعية
أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل والتنمية الصناعية قرارا بإلغاء إجازة السبت بهيئة التنمية الصناعية وذلك للتيسير على الراغبين لإنشاء مصانع جديدة أو الحصول على تراخيص للتصنيع.
وشدد كامل الوزير على قيادات الهيئة والجهات المختلفة بالعمل على اختصار وقت إصدار تراخيص المصانع الجديدة والوحدات الاستثمارية المختلفة وذلك لتشجيع الاستثمار.
تشجيع الصناعات المحلية
وكان وزير النقل قد تابع اليوم عمله فى هيئة التنمية الصناعية، واعتمد وزير النقل والصناعة نظاما جديدا للتصاريح الخاصة بإنشاء المصانع، ويضمن النظام الجديد سرعة الحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء المصانع.
ويعمل الفريق كامل الوزير خلال الفترة القادمة على فتح آفاق أوسع لجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج للتوسع فى الصناعات المحلية وتوطين الصناعات فى مصر من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى مصر حاليا.
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