الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

وفد "اليونيسيف" يزور أكاديمية الشرطة ومركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

تعزيزًا للتعاون الدولي:
تعزيزًا للتعاون الدولي: وفد "اليونيسيف" يزور أكاديمية الشرطة

 استقبلت أكاديمية الشرطة ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبخاصة فيما يتعلق بدعم جهود المنظمة داخل مصر.

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وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات الأكاديمية، حيث نقلوا تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتأكيده على أهمية مد جسور الشراكة مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات التدريبية والتعليمية، بما يعزز من قدرات المؤسسات الشرطية.

جولة داخل مركز التدريب على عمليات حفظ السلام

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية داخل "المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام"، واطّلع على الإمكانيات التعليمية والتدريبية التي يوفرها المركز للكوادر الشرطية المصرية والأفريقية، بما في ذلك ميادين التدريب، ومرافق الرماية، والعيادات الطبية.

كما التقوا بعدد من المتدربين من دول أفريقية والكومنولث، وتعرفوا على الجهود المبذولة لتأهيلهم على مبادئ حماية المدنيين والمستضعفين، خصوصًا النساء والأطفال، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في بعثات حفظ السلام.

زيارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

وفي ختام الزيارة، انتقل الوفد إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، حيث استُقبلوا بشرح تفصيلي حول تصميم المجمع ومنهجيته الحديثة في تطبيق السياسات العقابية الإصلاحية.

وتضمنت الجولة تفقد منشآت المركز، مثل المركز الطبي، والمرافق الرياضية، والمطبخ، ومباني التعليم الفني، وفصول محو الأمية، والمكتبة، إلى جانب الحضانة المخصصة لأبناء النزيلات، ومنطقة الألعاب، بالإضافة إلى الاطلاع على المشروعات الإنتاجية التي تخدم النزلاء وتوفر لهم الاكتفاء الذاتي.

إشادة أممية بالجهود المصرية

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الأممي عن بالغ شكرهم لوزارة الداخلية على حسن الاستقبال والتنظيم، وأشادوا بالمستوى المتقدم الذي لمسه في برامج التأهيل والتدريب، مؤكدين على تقديرهم للجهود المبذولة في إعداد رجل شرطة عصري يتمتع بمهارات متكاملة تؤهله لأداء دوره باحترافية في مختلف مجالات العمل الأمني.

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