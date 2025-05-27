الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 26 كيلو كوكايين بالإسماعيلية بقيمة 78 مليون جنيه

المتهمان، فيتو
المتهمان، فيتو

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مهربي وتجار المواد المخدرة، حيث نجحت في ضبط عنصرين جنائيين بحوزتهما كمية ضخمة من مخدر الكوكايين بقصد الاتجار.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد أكدت قيام عنصرين جنائيين بجلب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين للإتجار بها.

 

ضبط المتهمين وبحوزتهما 26 كيلو جرام من مخدر الكوكايين

 وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 26 كيلو جراما من مخدر الكوكايين، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 78 مليون جنيه تقريبًا.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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المواد المخدرة مخدر الكوكايين محافظة الإسماعيلية مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية

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