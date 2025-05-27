تحرير 16 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بالخارجة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات مكبرة، بمدينة الخارجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة تشديد الرقابة التموينية على المحلات والمخابز والأسواق ومراقبة الأسعار وعدم التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقاد المهندس علاء محروس مدير إدارة تموين الخارجية وبمعاونة إدارة شؤون التموين بعضوية كل من المهندسة أسماء ماهر محمد ومحمود يوسف عطية ويارا عبد الله إبراهيم، حمله تموينيه بالمرور على المخابز البلدية والمطاعم بدائرة المركز، وكذلك المحلات التجارية والأنشطة وذلك لمعرفة مدى التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة عن إجمالي مخالفات 16 مخالفة بيانها كالتالي: "2 محضر غش تجاري، محضر مجهول المصدر، محضر عجز دقيق بالمستودعات، محضر بيع خبز بلدي مدعم، 7 محاضر شهادة صحية، 4 محاضر عدم إعلان"، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تعزيز الرقابة وحماية الأسواق

تأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرارها، خاصة في أوقات الأعياد والمواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع. وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد في تعاونها مع مديرية التموين والجهات المعنية الأخرى.

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، في بيان لها، أن الحملة جزء من سلسلة من الجولات الرقابية التي تنفذها بشكل دوري لمتابعة التزام المخابز والمحلات التجارية والمستودعات باللوائح والقوانين. كما أشارت المديرية إلى أن الرقابة سوف تستمر في الأيام المقبلة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

خطة الدولة لضمان جودة السلع والأسعار

وأشارت إلى استمرار الحملات التموينية يعكس حرص الدولة على توفير السلع الغذائية بشكل آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين. وقد أشارت المديرية إلى أن الحملة الحالية تأتي في سياق استراتيجية شاملة تعمل على الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة التلاعب في الأسعار، وهو ما يساعد في الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وأكدت مديرية تموين الوادي الجديد، أن الحملة ليست حدثًا عابرًا، بل جزء من خطة طويلة الأجل تعمل من خلالها الوزارة والجهات الرقابية على ضبط الأسواق وتوفير بيئة تجارية تضمن الأمان الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.الاستمرار في الجهود الرقابية.

في ختام البيان، أكدت المديرية أن حملات الرقابة ستستمر بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان مراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار حماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.

يعد هذا النوع من الحملات خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وضمان استمرار استقرار السوق وتحقيق توازن الأسعار، خاصة في وقت يشهد فيه السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السلع الاستهلاكية.

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