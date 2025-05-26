محافظ الوادي الجديد يتابع خدمات التأمين الصحي بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مقر التأمين الصحي بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سير العمل، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والدكتور محمد محروس مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة.

وشدّد المحافظ على التوسع في توفير الأدوية المقررة للمنتفعين سواء من خلال الصيدليات التابعة للتأمين أو التعاقد مع صيدليات خارجية، والالتزام بمواعيد عمل العيادات الخارجية، تخفيفًا عن المرضى.

كما وجّه محافظ الوادى الجديد، ببحث الاستفادة من مبنى المعمل المجاور للتأمين لخدمة المرضى ونقل المعمل لأحد المباني الحكومية المنتقلة لمجمع المصالح الحكومية الشاغرة.

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