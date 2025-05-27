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محافظات

بتكلفة 20 مليون جنيه، افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الروضة المركزي بدمياط (صور)

افتتاح وحدة الأشعة
افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الروضة المركزي بدمياط

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية صباح اليوم لافتتاح عدد من المشروعات بالقطاع الصحي، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بمرافقة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

دعم المنظومة الصحية بأجهزة حديثة لخدمة المواطنين

استهل المحافظ جولته بإزاحة الستار عن وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الروضة المركزي، بحضور النائب محمود مشعل، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، والأستاذة سوزان عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الروضة.

 

المحافظ يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الروضة المركزي،
المحافظ يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الروضة المركزي،

 

 

 

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول المشروع، الذي يندرج ضمن خطة وزارة الصحة لدعم المستشفى بجهاز أشعة مقطعية (16 مقطعا)، حيث تم تجهيز الوحدة بالكامل بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، بهدف تقديم خدمات التشخيص الدقيق لمرضى مركز الروضة ومركز فارسكور والمناطق المجاورة.

الشهابي: تطوير الخدمة الصحية أولوية ومطلب جماهيري

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لرفع كفاءة المنشآت الصحية وتطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. وشدد على أهمية توفير خدمات تشخيصية متقدمة داخل المحافظة لتقليل مشقة سفر المرضى إلى محافظات أخرى لاستكمال فحوصاتهم.

تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والاطمئنان على حالة المرضى

وخلال زيارته لمستشفى الروضة، حرص المحافظ على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، واطّلع على مستوى الخدمة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات، كما أجرى جولة داخل الأقسام للتواصل مع المرضى والاستماع إلى آرائهم، مؤكدًا على أهمية تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى.

افتتاح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الروضة المركزي،
افتتاح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الروضة المركزي

 

 

تكريم المحافظ لدعمه للقطاع الطبي

وفي ختام الجولة، تسلّم محافظ دمياط دروعًا تذكارية من النائب محمود مشعل والدكتور محمد بدران، تقديرًا لجهوده المستمرة ودعمه الكبير لتطوير المنظومة الصحية داخل المحافظة.

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