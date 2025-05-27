بتكلفة 20 مليون جنيه، افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الروضة المركزي بدمياط (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية صباح اليوم لافتتاح عدد من المشروعات بالقطاع الصحي، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بمرافقة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

دعم المنظومة الصحية بأجهزة حديثة لخدمة المواطنين

استهل المحافظ جولته بإزاحة الستار عن وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الروضة المركزي، بحضور النائب محمود مشعل، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، والأستاذة سوزان عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الروضة.

المحافظ يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الروضة المركزي،

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول المشروع، الذي يندرج ضمن خطة وزارة الصحة لدعم المستشفى بجهاز أشعة مقطعية (16 مقطعا)، حيث تم تجهيز الوحدة بالكامل بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، بهدف تقديم خدمات التشخيص الدقيق لمرضى مركز الروضة ومركز فارسكور والمناطق المجاورة.

الشهابي: تطوير الخدمة الصحية أولوية ومطلب جماهيري

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لرفع كفاءة المنشآت الصحية وتطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. وشدد على أهمية توفير خدمات تشخيصية متقدمة داخل المحافظة لتقليل مشقة سفر المرضى إلى محافظات أخرى لاستكمال فحوصاتهم.

تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والاطمئنان على حالة المرضى

وخلال زيارته لمستشفى الروضة، حرص المحافظ على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، واطّلع على مستوى الخدمة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات، كما أجرى جولة داخل الأقسام للتواصل مع المرضى والاستماع إلى آرائهم، مؤكدًا على أهمية تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى.

افتتاح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الروضة المركزي

تكريم المحافظ لدعمه للقطاع الطبي

وفي ختام الجولة، تسلّم محافظ دمياط دروعًا تذكارية من النائب محمود مشعل والدكتور محمد بدران، تقديرًا لجهوده المستمرة ودعمه الكبير لتطوير المنظومة الصحية داخل المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.