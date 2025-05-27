حملة مكبرة لرفع الإشغالات وغلق الجراجات المخالفة بمدينة رأس البر (صور)

شهدت مدينة رأس البر مساء أمس حملة موسعة، بقيادة اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية للمدينة، بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تنفيذ حملات متتالية لرفع الإشغالات والتصدي لكافة صور المخالفات،

استهداف مناطق متفرقة وإزالة فورية للإشغالات

استهدفت الحملة عددًا من المناطق الحيوية داخل المدينة، حيث تم رفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب إزالة التعديات على الأرصفة ومداخل العقارات، بما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على فرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري لرأس البر.

حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وغلق الجراجات المخالفة بمدينة رأس البر

غلق 7 جراجات مخالفة للاشتراطات التنظيمية

كما أسفرت الحملة عن غلق سبعة جراجات مخالفة لاشتراطات التشغيل والسلامة، في خطوة حاسمة تهدف إلى تنظيم استخدام الجراجات والتصدي لظاهرة استغلالها بطرق غير قانونية، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك المرور وإزعاج السكان.

استمرار الحملات لتحقيق الانضباط الكامل

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر أن هذه الحملة تأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات المشددة التي تُنفّذ بشكل دوري، تنفيذًا لخطة المحافظة الرامية إلى مواجهة المخالفات بكافة أشكالها وتحقيق الانضباط الكامل في الشارع الدمياطي، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد كثافة سكانية وزيادة في الحركة التجارية والسياحية.

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