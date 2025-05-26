محافظ دمياط يفتتح جراجين جديدين لخدمة الديوان العام والوحدة المحلية (صور )

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، مشروع الجراج الجديد التابع لديوان عام محافظة دمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بمنطقة شطا، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه.

وشهد الافتتاح حضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية – المنفذة للمشروع – إلى جانب العميد محمد شاهين نائب المدير التنفيذي، والدكتور حسن الغزولي استشاري الشركة العربية للتصنيع، والمهندس محمود الصعيدي مدير المشروع، والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والمهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات.

مشروع الجراج الجديد التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بمنطقة شطا

وأكد المحافظ خلال كلمته أن المشروع يعد نقلة نوعية في دعم البنية التحتية الخدمية للمحافظة، حيث تم تنفيذ جراج متكامل على مساحة إجمالية تبلغ 11.250 مترًا مربعًا، مقسم إلى قسمين رئيسيين:

جراج ديوان عام المحافظة: مقام على مساحة 4000 متر مربع، يضم مغسلة، مركزًا لتغيير الزيوت، ورشتين للصيانة، 3 مكاتب إدارية، 2 أوفيس، و4 دورات مياه، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مركبة.

جراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط: على مساحة 7350 متر مربع، يشمل مغسلة، مركزًا لتغيير الزيوت، ورشتين، مخزنًا، 4 مكاتب إدارية، 3 أوفيس، 9 غرف سكنية للعمال، و7 دورات مياه، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 مركبة.

افتتاح مشروع الجراج الجديد التابع لديوان عام محافظة دمياط

منظومة حماية ومراقبة حديثة

وأشار المحافظ إلى أن المشروع مزود بمنظومة مراقبة أمنية متكاملة، ومنظومة متقدمة للحماية المدنية، لضمان أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية، موضحًا أن التصميم الهندسي راعى توفير كافة المتطلبات للحفاظ على المعدات والمركبات الحكومية.

محافظ دمياط يشيد بالتنفيذ ويؤكد أهمية المشروع

واختتم الشهابي جولته بالإشادة بالمستوى التنفيذي للمشروع، والذي تضمن اشتراطات فنية دقيقة للحفاظ على المركبات وتقديم خدمات الصيانة اللازمة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات العامة، خاصة فيما يتعلق بنظافة المدينة ودعم قطاع النقل الحكومي بالمحافظة.

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