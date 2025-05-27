طالبت بالكشف عن سر اختفائها، مقربة تحكي تفاصيل جديدة في حياة نوال الدجوي

تفاصيل جديدة في حياة نوال الدجوي، فجرت الدكتورة أميمة عوف، عميد القبول والتسجيل في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مفاجأة بشأن الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة (MSA)، كاشفة أنها لم تتمكن من الوصول للدكتورة نوال الدجوي والتحدث معها منذ حوالي 4 سنوات، ولم تستطع رؤيتها برغم قربها منها.

تفاصيل جديدة في حياة نوال الدجوي

وأكدت أميمة عوف أن نوال الدجوي من الشخصيات دائما الحضور، والتي تريد أن تمسك جميع الخيوط في يديها، زاعمة أن نوال الدجوي يمكن أن تقبل بالتفويض، لكنها عملية نقل ملكية أملاكها لا يتوافق مع شخصيتها، مشيرة إلى أن نوال مباشرة، ولن تقدم ضد أحد أفراد أسرتها لأنها تقدم سمعتها وسمعة الأسرة والعمل قبل أى شىء.

تفاصيل في حياة نوال الدجوي، فيتو

وكشفت الدكتورة أميمة عوف عن تفاصيل مهمة في حياة نوال الدجوي، قائلة " أى وضع عائلى ماما نوال لا تتصدر فيه المشهد يبقى إحنا محتاجين نقلق على ماما نوال فعلًا وبجد جدًا"، متسائلة " فين ماما نوال لا أراها لا أسمعها".

وقالت الدكتورة أميمة عوف: " فى الأوقات الحاسمة لابد الإنسان يكون له موقف واضح أمام نفسه قبل ما يكون أمام الآخرين… خلينا نضع بعض النقاط أمام أعيننا حفاظًا على قرة عينى وحبيبتى ومثلى الأعلى ومعلمتى وملهمتى ماما نوال… وحفاظًا أيضا على أحفادها الغاليين" .

فين ماما نوال لا أراها لا أسمعها

وكشفت الدكتورة أميمة عوف عن تفاصيل في حياة نوال الدجوي، قائلة: "أى وضع عائلى ماما نوال لا تتصدر فيه المشهد يبقى إحنا محتاجين نقلق على ماما نوال فعلًا وبجد جدًا… لأنها دوما فى قلب وعقل كل حدث أسرى… لازم تكون فى قلب الحدث وبتديره فى الخطوط الأمامية وفى مواجهة الأفراد والأحداث والدنيا كلها… فين ماما نوال لا أراها لا أسمعها..."

تفاصيل في حياة عائلة نوال الدجوي، فيتو

وعن معرفتها بالدكتورة نوال الدجوي، قالت أميمة عوف: "معرفتى بماما نوال الوثيقة والحقيقية والمستمرة، والتى شملت حوارات كثيرة عن أسرتها وخطتها فى الفترة القادمة، والتى استمرت حتى ٤ سنوات مضت، حتى وقت مرورى بأزمة عند وفاة أختى الله يرحمها، وعقب التعافى من فترة الحداد حاولت عقب هذا التاريخ الوصول لماما نوال، لم أنجح وهذا فى حد ذاته مصدر لاستفسارات كثيرة أقف أمامها ضرورى وحاولت الاتصال بها الأسبوع الماضى لم أنجح".



وزعمت الدكتورة أميمة أن نوال الدجوي لا يصل إليها أحد، فقالت: "لا أعرف أحد آخر نجح فى الوصول لماما نوال بصورة شخصية وتواصل معها. وهذا أمر غريب".

نوال الدجوي لا تنقل أصول ملكيتها لأحد

وعن تفاصيل معرفتها بـ نوال الدجوي، قالت أميمة عوف: "بمعرفتى بماما نوال وقواعدها الراسخة فى إدارة الأمور، لا تميل ولا تقتنع بنقل ملكية شىء أى كان أو أسهم أو أى حاجة تفقدها سيطرتها التامة والكاملة والمباشرة لأى شخص آخر، ممكن أصدق تفوض فى حق الإدارة لأنها تقتنع بالتفويض وتتيح للمحيطين الظهور والتألق... لكن ماما نوال لا تقتنع بنقل رأس المال أو أصول مالية أو أسهم أو عقارات، هذا لا يتفق مع شخصيتها شكلًا ومًوضوعًا، ولا من قريب ولا بعيد ولا من وقت ما عرفتها لحد آخر مكالمة من ٤ سنوات…"

حالة نوال الدجوي الصحية، فيتو



وعن اتهام نوال الدجوي لأحد أفراد عائلتها بالسرقة، قالت أميمة عوف: "بفرض وجود شك لدى ماما نوال فى أحد المقربين، كما أُشيع، ستواجهه بصورة مباشرة وتعنفه وستقوم بالتصدي له، ماما نوال مباشرة لن تفوض أحد فى ذلك ولا حتى زوجها الله يرحمه، ولن تقدم بلاغا لأن هى تقدم سمعتها وسمعة الأسرة والعمل قبل أى شىء، وهذا درس تعلمته منها فلا يمكن للأستاذ أن يخالف تعاليمه الأساسية… فين ماما نوال يا جماعة".

تقدم بلاغ ثم تختفى، يثير قلق المقربة لديها

وعما إذا كان هناك تمرد من أحفاد نوال الدجوي أحمد وعمرو، قالت الدكتورة أميمة: "أحمد الله يرحمه أو عمرو الدجوي لا يخطر فى بالهم ولا حتى يفكروا بينهم وبين نفسهم فى التمرد على ماما نوال بأى شكل من الأشكال... ومش هيخطر على بالهم، هفترض تمردوا وهذه فرضية مستحيلة، ستعنفهم، ولكن لن تقاطعهم لن ترفض رؤيتهم لأنها سترغب فى الإشراف المباشر على تربية أبنائهم لأخر لحظة فى العمر وحتى يفنى الكون، برضه بفرض زعلانة من أحمد وعمرو هتقاتل تحتضن أولادهم… فين ماما نوال يا جماعة"

نوال الدجوي وحفيدتها إنجي، فيتو



كما كشفت الدكتورة أميمة أن نوال الدجوي "لا يمكن نخبى عنها حاجة لأنها متابعة ممتازة للسياسة والأخبار والفن والكرة والجمال والموضة وكل شىء يخطر فى البال، مجرد خاطر أنها تقدم بلاغا ثم تختفى يقلقنى عليها أكثر، ده أنا لحد ٤ سنوات بأعرف الأخبار كلها والمستجدات فى الحياة من ماما نوال، وكانت بصدد كتابة مذكراتها كمشروع عمرها".

وأوضحت أميمة عوف أن أحفاد نوال الدجوي أحمد وعمرو من المهم لديهم أن تكون معهم جدتهم "ماما نوال" فهي مهمة جدا لهم على الصعيد الإنسانى، قائلة "الوحيدة القادرة على نفى ذلك هي ماما نوال"، وتساءلت "هي فين ماما نوال يا جماعة".

المطالبة بعرض نوال الدجوي على أطباء الصف الأول

وقالت أميمة عوف "حان الوقت أن نسأل هذا السؤال ونبطل نحاول أن نتجنبه، يجب أن تمثل ماما نوال أمام جهة حيادية تفهم منها هى عايزة أيه، ونطمن عليها فى عدم وجود كل الأطراف، ويجب أن تكون هذه الجهة طبية على أعلى مستوى، بها قامات الصف الأول من أطباء مصر، حتى يطمأن عليها جميع محبيها فى جميع أنحاء الوطن العربى…"

تفاصيل جديدة في حياة نوال الدجوي، فيتو

وعلقت الدكتورة أميمة عن عدم تواصلها مع نوال الدجوي قائلة: "القصة دى فيها حاجة غير مطمئنة خالص، هذه ليست ماما نوال التى نعرفها، واترجاها أن تنفي كل ذلك بمجرد طلبها هى أن تخضع للكشف الطبى فى عدم وجود كل الأطراف مع جهة طبية محايدة على مستوى أطباء الصف الأول".

وأضافت الدكتورة أميمة "نطالب ماما نوال نفسها تقول رأيها… وماما نوال عمرها ما هتزعل من كلامى لأنها عارفة ماما نوال أيه عند أميمة وأنا عارفة أميمة أيه عند ماما نوال".

يُشار إلى أن جميع المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام لا تزال في إطار المعلومات الأولية، ولم تُصدر الجهات الأمنية أو القضائية المختصة بيانًا رسميًّا نهائيًّا بشأن تفاصيل القضية أو نتائج التحقيقات حتى الآن.

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