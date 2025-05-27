نقل ملكية قصور وفيلات بـ 2 مليار جنيه، طبيب نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن عائلتها

كشف حفيد نوال الدجوي، عمرو الدجوي، عن تفاصيل جديدة وصادمة في حياة عائلته، وخاصة جدته، رئيس مجلس إدارة جامعة "SMA"، وذلك بعد استعانته بحديث طبيبها المعالج الدكتور محمد محسن عن حالتها الصحية.

طبيب نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن العائلة

وزعم الدكتور محمد محسن في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الدكتورة نوال الدجوي تعاني من فقدان في الذاكرة، وأنها كانت تحب حفيدها الأكبر أحمد الدجوي، وبالرغم من ذلك فإنها لم تحضر جنازته، لافتا إلى أن هناك أيدي تحرك الدكتورة نوال.

وكشف عمرو الدجوي عن التفاصيل الجديدة التي ذكرها الدكتور محمد محسن، الطبيب المعالج للدكتورة نوال الدجوي، والتي يصفها حفيدها عمرو بـ "ماما نوال"، وكان الدكتور محسن طبيبها من نهاية 2022 حتى وقت قريب في 2024، مؤكدًا أن الدكتور محسن كان يقضي معها ساعات طويلة تمكنه من مراقبة تفاصيل يومها.

وقال الدكتور محمد محسن عن تفاصيل حياة نوال الدجوي: " باختصار الناس اللي مش فاهمة قصة الدكتورة نوال الدجوي الدكتورة نوال كان عندها: ١-ابنها الدكتور شريف الدجوي (أستاذ أمراض قلب في القصر العيني ) وعنده ٣ أولاد: أحمد وعمرو ومحمد، توفي الدكتور شريف سنة ٢٠١٥.. ٢- وعندها بنتها منى الدجوي، منى عندها بنتين هما إنجي وماهيتاب، وتوفيت منى في مارس ٢٠٢٥".

منى الدجوي نقلت ممتلكات والدتها قبل وفاتها

وعن سبب الأزمة المثارة حاليا، ادعى طبيب نوال الدجوي: "من مصادر عائلية مقربة، فإن مني الدجوي كانت تعبانة في الفترة الأخيرة وقبل وفاتها أخذت والدتها الدكتورة نوال الدجوي (اللي مكنتش مركزة نتيجة مرضها وكبر السن) ونقلت حاجات كتير من أملاك وفلوس الدكتورة نوال إلى ملكيتها، ومن ثم باعت منى الدجوي كل حاجة لبناتها الاتنين (إنجي وماهيتاب)، طبعًا الحركة دي لما اتعلمت هتخلي الولاد لا يورثوا أي حاجة حاجة لا في عمتهم (مني الدجوي) اللي معندهاش ولاد وعندها بنات بس، ولا يورثوا في (جدتهم) اللي تجردت من كتير من ممتلكاتها بعد بيعها لابنتها وأحفادها البنات".

حالة نوال الدجوي الصحية، فيتو



وعلى حد قول الدكتور محمد محسن: " البنتين ومن معهم، طردوا الـ ٣ ولاد من الجامعة وجابوا جاردات منعوا الدكتور أحمد الدجوي وعمرو ومحمد من دخول الجامعة، بالرغم من أنهم المفروض ملاك الجامعة وشغالين فيها زيهم زي البنات، ولحد اللحظة دي مدخلوش الجامعة تاني وده بكلامهم معايا ولا يستطيعوا مباشرة أعمالهم!!".

وأردف: "كمان أخذوا جدتهم لمقر سكنهم في الزمالك وحرموا أحفادها (الولاد) من زيارتهم وجابوا جاردات عليها ومشوا كل الشغالين اللي كانوا موجودين معاها، وجابوا طقم جديد ومشوا دكاترة".

مرض نوال الدجوي وتطور حالتها الصحية



واستطرد طبيب نوال الدجوي: " حفيدها (عمرو) رفع عليها قضية حجر ليه؟ عشان الدكتورة نوال مصابة بمرض vascular dementia، فكان بيحاول يعمل الإجراء ده للحفاظ على ما تبقي من أموال لحماية ماما نوال والكيان".

وواصل في منشوره: "المواضيع تطورت إن بقى في تهديدات مباشرة وضغوط لجميع الشهود في القضية وشراء لذممهم، وفي النهاية وصل إن أحد أفراد الأسرة وأكبر الأحفاد توفي بطلق ناري وهو الدكتور أحمد الدجوي، شاب ناجح غني وكان رئيس جامعة ومن عيلة كبيرة ويتهم بالسرقة ويتخلص من نفسه ليه!! ولسه الموضوع احتمال كبير يتطور ووراد يبقي فيه دم تاني بالطريقة دي لو محصلش تدخل من الجهات المعنية لاحتواء الموقف".

عمرو وأحمد الدجوي أحفاد نوال الدجوي، فيتو



وأكمل الدكتور محمد محسن: "موضوع سرقة الفلوس والدهب والخزن ده غريب!!، معتقدش حتى لو حصل إن الدكتورة نوال ستتهم احفادها وبالذات الحفيد الكبير الدكتور أحمد الدجوي لأنها كانت بتعشقه عشق وأنا أشهد على ذلك كانت دايما الدكتورة نوال كل شوية تقولي اتصلي بأحمد يجي يقعد معايا كلملي أحمد!! والله يرحمه كان بيتمشي معايا والله معاها أثناء العلاج وكانت بتقعد تهزر معاه وتضحك وكانت بتحبه بشدة، فإنها تتهم حفيدها ده أكيد كلام مُلقن ليها وغير كل ده سواء حفيدها أحمد أو عمرو أو محمد دول حرفيًا مليونيرات، حرفيًا يعني مش الـ ٣٠٠ مليون اللي هتفرق معاهم أو تغنيهم حرفيًا".

نوال الدجوي مش مركزة وعندها مشاكل في الذاكرة



وقال طبيب نوال الدجوي: "يشهد الله إني قعدت من عمرو ومع أحمد ومحمد كلهم ناس محترمين جدا جدا وطيبيين جدا، ولحد أول الأسبوع ده كنت قاعد مع عمرو الدجوي، وكان بيتمنى المشاكل تخلص في سلام وقالي إن الأمور ماشية للصلح والانتهاء".

نوال الدجوي وحفيدتها أنجي الدجوي، فيتو



وعن الحالة الصحية للدكتورة نوال الدجوي قال طبيبها المعالج: "الدكتورة نوال حاليا مش مركزه وعندها مشاكل في الذاكرة ونسيان متكرر والحركة متأثرة بحكم السن وربنا يديها الصحة، ولكن يعني معقول من أسبوع بتحضر حفل أزياء في الجامعة والنهارده حفيدها مات ولا تذهب لتعزي فيه؟! هذا يدل على أن شخص هو الذي يحركها ويمشيها لأنها مش مركزة".

وكشف الدكتور محمد محسن عن صور بيع ٦ قصور وفيلات قيمتها تتعدى ٢ مليار جنيه، تم بيعهم للحفيدتين البنات (إنجي وماهيتاب) في يوم واحد، وبسعر أقل بـ ٥٠ مليون، وقسط على ٢٠ سنة، ما يعني أقل من قيمتها الفعلية، وكشف شيكات بحجم المبالغ التي تم تحويلها من الدكتورة نوال لابنتها منى الدجوي، وأسهم الشركة التي تم بيعها من الدكتورة نوال إلى ابنتها منى، متجاهلة باقي الأحفاد!".

يشار إلى أن جميع المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام لا تزال في إطار المعلومات الأولية، ولم تصدر الجهات الأمنية أو القضائية المختصة بيانا رسميا نهائيا بشأن تفاصيل القضية أو نتائج التحقيقات حتى الآن.

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