منعتني وحاولت تستغيث، اعترافات عاطل متهم بالتحرش وضرب فتاة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بضرب فتاة ومحاولة التحرش بها بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



وقال المتهم إنه حاول التحرش بالفتاة اثناء سيرها في الشارع فمنعته وشتمته وحاولت ضربه في وجهه فقام بضربها اثناء صراخها للاستغاثة بالاهالي.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام قائد دراجة نارية بالتعدي على فتاة بالضرب ومحاولة التحرش بها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته الدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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