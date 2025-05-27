قائد دراجة نارية يتحرش بفتاة ويتعدى عليها في مدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاعتداء على فتاة بالضرب ومحاولة التحرش بها بمدينة نصر.

قائد دراجة نارية يتحرش بفتاة ويتعدى عليها فى مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام قائد دراجة نارية بالتعدي على فتاة بالضرب ومحاولة التحرش بها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته الدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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