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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائيات دوري السوبر

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا أحمد عمر، في الجولة الثانية من نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في السادسة مساء، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمام الأهلي بنتيجة (83-73).

ومن المقرر أن تقام سلسلة مواجهات الدور النهائي بين الأهلي والاتحاد السكندري، في المواعيد التالية:

 

المباراة الأولى - الأحد 25 مايو | انتهت بفوز الاتحاد السكندري

المباراة الثانية - الثلاثاء 27 مايو

المباراة الثالثة - الخميس 29 مايو

المباراة الرابعة - السبت 31 مايو

المباراة الخامسة - الأحد 1 يونيو

ويقام نهائي دوري السوبر للموسم الحالي بين الأهلي والاتحاد السكندري بنظام “بيست أوف فايف”، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في 3 مباريات من أجل حسم لقب الدوري رسميا.

ووصل الأهلي لنهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (3-2)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

فيما وصل الاتحاد السكندري لنهائي دوري السوبر، بعد التفوق على سبورتنج بنتيجة (3-1)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

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