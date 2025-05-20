الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

توقيع عقد "مستوى الخدمة" لإدارة وتشغيل وصيانة مرفق المياه بالعاصمة الجديدة

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم في العاصمة الألمانية برلين، عقد “مستوى الخدمة”لإدارة وتشغيل وصيانة مرافق البنية التحتية الرطبة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك تنفيذًا لبنود الشراكة المُعلنة مسبقًا مع شركة DWI - دويتشه فاسر إنترناشيونال الألمانية، وجماعة المهندسين الاستشاريين، والتي تهدف إلى تأسيس كيان متخصص في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي بالعاصمة الجديدة، وفق أعلى المعايير العالمية. 

وقّع الاتفاق كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد كريستوف هاج، الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة.

وبموجب العقد، تتولى الشركة الجديدة تقديم وتشغيل وصيانة خدمات مياه الشرب، مياه الري، شبكات الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع العمليات التشغيلية، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة، وتوفير قطع الغيار والفنيين المؤهلين.

وفي تعليقه على التوقيع، صرّح المهندس خالد عباس قائلًا “نُعرب عن اعتزازنا بتوقيع هذا العقد مع شركاء دوليين يتمتعون بسجل حافل من الخبرة والكفاءة في إدارة مرافق المياه. هذه الخطوة تعكس التزامنا بتقديم خدمات بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تواكب المعايير الدولية، وتوفر جودة حياة استثنائية لقاطني العاصمة الإدارية.”

وأضاف خالد عباس “سيشمل نطاق أعمال الشركة الجديدة أيضًا تشغيل وإدارة محطات تحلية المياه، محطات المعالجة، شبكات التوزيع، خطوط النقل، وإعادة تدوير المياه، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق الكفاءة التشغيلية وفقًا لأحدث المعايير الفنية والعلمية.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الجديدة العاصمة الالمانية برلين
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

أسماء مصابي حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية

ثروت سويلم: موقف بيراميدز من الانسحاب أمام سيراميكا كليوباترا مختلف عن الأهلي

بالملايين، رابطة الأندية تقر غرامة مالية ضخمة حال الانسحاب من الدوري

أول تحرك من جامعة الزقازيق بعد واقعة طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية(صور)

بقيمة 52 مليار دولار، مدبولي يدعو لتوجيه استثمارات صينية من مخصصات إفريقيا إلى مصر

اعتبارا من 1 يوليو، تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج إلى مطار أسيوط الدولي

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجواهرجي في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والاحزان

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية