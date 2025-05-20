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15 يونيو، بدء تسليم أراضي الإسكان المتوسط للفائزين بمدينة برج العرب الجديدة

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن " للفائزين بمدينة برج العرب الجديدة، اعتبارًا من يوم الأحد 15/6/2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 7/8/2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة مراجعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين بالأراضي التي سيتم تسليمها، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحي السادس من 553: 575، يوم الأحد 15/6/2025، والقطع من 576: 600، يوم الإثنين 16/6/2025، والقطع من 601: 625، يوم الثلاثاء 17/6/2025، والقطع من 626: 650، يوم الأربعاء 18/6/2025، والقطع من 651: 675، يوم الخميس 19/6/2025، والقطع من 676: 700، يوم الأحد 22/6/2025، والقطع من 701: 725، يوم الإثنين 23/6/2025، والقطع من 726: 750، يوم الثلاثاء 24/6/2025، والقطع من 751: 775، يوم الأربعاء 25/6/2025، والقطع من 776: 800، يوم الأحد 29/6/2025، والقطع من 801: 814، يوم الإثنين 30/6/2025، وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحي الخامس من 1072: 1115، يوم الأحد 6/7/2025، والقطع من 1116: 1155، يوم الإثنين 7/7/2025، والقطع من 1156: 1195، يوم الثلاثاء 8/7/2025، والقطع من 1196: 1235، يوم الأربعاء 9/7/2025، والقطع من 1236: 1275، يوم الخميس 10/7/2025، والقطع من 1276: 1315، يوم الأحد 13/7/2025، والقطع من 1316: 1355، يوم الإثنين 14/7/2025، والقطع من 1356: 1395، يوم الثلاثاء 15/7/2025، والقطع من 1396: 1435، يوم الأربعاء 16/7/2025، والقطع من 1436: 1475، يوم الخميس 17/7/2025.

 

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1476: 1515، يوم الأحد 20/7/2025، والقطع من 1516: 1555، يوم الإثنين 21/7/2025، والقطع من 1556: 1595، يوم الثلاثاء 22/7/2025، والقطع من 1596: 1635، يوم الأربعاء 23/7/2025، والقطع من 1636: 1675، يوم الأحد 27/7/2025، والقطع من 1676: 1715، يوم الإثنين 28/7/2025، والقطع من 1716: 1755، يوم الثلاثاء 29/7/2025، والقطع من 1756: 1795، يوم الأربعاء 30/7/2025، والقطع من 1796: 1835، يوم الخميس 31/7/2025، والقطع من 1836: 1875، يوم الأحد 3/8/2025، والقطع من 1876: 1915، يوم الإثنين 4/8/2025، والقطع من 1916: 1933، يوم الثلاثاء 5/8/2025، وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 6 و7/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

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