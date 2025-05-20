5 مليارات جنيه تكلفة استثمارية لتنفيذ مارينا 8 بالساحل

تفقد عدد من مسئولي وزارة الإسكان المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، واستقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز القري السياحية، المهندس أحمد عمران نائب رئيس لهيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، خلال جولته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، التى رافقه خلالها هيثم أبو حماد معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والمحطات، والمهندس مينا رأفت والمهندس محمد سيد نواب رئيس الجهاز، والمهندس على النجار مسئول المتابعة بالجهاز، ومسئولي التنفيذ المهندس سامح توفيق والمهندس عاصم الجبالى والمهندس محمد نادر.

أوضح رئيس الجهاز، أن نائب رئيس الهيئة ومرافقوه استهلوا الجولة بمتابعة أعمال تنفيذ أعمال الإنشاءات وأعمال تنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين، وأعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمارينا (8) ودفع معدلات التنفيذ.

أضاف رئيس الجهاز، أن المشروع عبارة عن عدد (243) مبني (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي (917)، بتكلفة إجمالية (5) مليارات جنيه تقريبا، وقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ للعمارات حوالى( 50 %) بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرافق للمشروع حوالى (20%).

وفى السياق ذاته شدد رئيس الجهاز، على الشركات العاملة ضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات، لتنفيذ خطة الدولة فى الإنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها.

أشار رئيس الجهاز، إلى أن الجولة شملت مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق وتقدم نسبة التنفيذ بمشروع تطوير المداخل وتوسعة كوبري(3) وتوسعة طريق(22)، وأعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة، وانتظام سير العمل، مع التأكيد على الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، لتوفير جودة حياة لسكان القري السياحية وروادها خلال موسم الصيف المقبل.

من جانبهم أثنى نائب رئيس الهيئة ومرافقوه، على جودة الأعمال المنفذة من حيث التصميمات والتشطيبات، كما تابع تقدم الأعمال بعدد من مكونات المشروع، بما يشمل المباني والواجهات وأعمال تنسيق الموقع العام وطريق الخدمة، وخطة ومعدلات تنفيذ المرافق المختلفة من الطرق، والمياه، والصرف، والري، والكهرباء من شبكات داخلية وشبكات التغذية الرئيسية للمشروع، وكذا أعمال الزراعة.

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