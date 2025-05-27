الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

التحفظ على سائق أتوبيس حادث هليوبوليس والاستعلام عن مطابقة المركبة لمواصفات السلامة

حادث، فيتو
حادث، فيتو

 أمرت  نيابة مصر الجديدة بالتحفظ على سائق أتوبيس اصطدم بعمود إنارة بطريق هليوبوليس، مما أسفر عن إصابة 4 طلاب بإصابات متنوعة، وإجراء تحليل مخدرات له والاستعلام من المرور عن سلامة تراخيص المركبة ومدى مطابقتها لمواصفات السلامة والسير.

وتبين من التقرير الطبي للمصابين أن إصاباتهم تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بعمود إنارة

 البداية عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بـ مديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد باصطدام أتوبيس بعمود إنارة في طريق هليوبوليس، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بأحد الأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين أن الأتوبيس انفلتت عجلة القيادة بيد سائقه، مما أسفر عن اصطدامه بعمود إنارة ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال مرور القاهرة من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مصر الجديدة طريق هليوبوليس غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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