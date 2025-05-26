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حوادث

كسور وكدمات متنوعة، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث هليوبوليس

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

استعلمت  نيابة مصر الجديدة عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم أتوبيس بعمود إنارة بطريق هليوبوليس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التقرير أن المصابين تنوعت إصابتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات.

 

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بعمود إنارة

 البداية عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد باصطدام أتوبيس بعمود إنارة في طريق هليوبوليس، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بأحد الأوناش لرفع آثار الحادث.

 

وبالفحص تبين أن الأتوبيس انفلتت عجلة القيادة بيد سائقه، مما أسفر عن اصطدامه بعمود إنارة ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال مرور القاهرة من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مصر الجديدة طريق هليوبوليس غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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