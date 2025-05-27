الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرك جديد من النيابة في حريق مول تجاري بالتجمع

حريق مول تجاري بالتجمع،
حريق مول تجاري بالتجمع، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإعداد تقرير المعمل الجنائي بواقعة حريق نشب داخل مول تجاري بمنطقة التجمع الأول للوقوف على ملابسات الحريق.

 

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل بدروم المول التجاري.

 

ويستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود عيان فى حريق نشب داخل مول تجاري بمنطقة التجمع الأول للوقوف على ملابسات الحريق.

 

حريق مول تجاري بالتجمع الأول 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مول تجاري بشارع الدكتور أحمد عكاشة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية التجمع الأول الدكتور أحمد عكاشة القاهرة الجديدة المول التجاري النجدة بالقاهرة بمديرية امن القاهرة بمنطقة التجمع

مواد متعلقة

حبس عصابة موظفي البنوك المزيفة للنصب على المواطنين

حبس تاجر مخدرات بتهمة حيازة الحشيش والشابو بالأقصر

استعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة دهس بطل كمال الأجسام على يد سائق مقطورة

استعجال التقرير المروري لسائق السيارة النقل المتسبب في حادث دائري المنيب

استدعاء مجري التحريات بواقعة تشكيل عصابي لترويج العملات المزيفة بالقاهرة

تجديد حبس صيدلي هارب من 587 سنة سجن

التصريح بدفن جثة ضحية حادث دائري المنيب

إجراء تحليل المخدرات لسائق السيارة النقل المتسبب في حادث دائري المنيب

الأكثر قراءة

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد قرار نقيب الممثلين النظر في إلغاء تصريحها

بسبب كأس العرب، اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقالة حسام حسن واختيار حلمي طولان خلفا له

ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

مجازفة وخطر كبير، خبير يطالب إثيوبيا باتخاذ هذا الإجراء بشكل عاجل قبل انهيار سد النهضة

ارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار، تحذير من اضطراب الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط

قبل التحقيق معها اليوم، مصدر بالمهن التمثيلية يكشف مصير آية سماحة بعد إهانتها مشيرة إسماعيل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تحسين وترشيد وحماية للمستهلكين أبرزهم، أهداف مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية