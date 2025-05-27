محافظ الغربية: رغيف الخبز خط أحمر.. ولن نسمح بالمساس بحقوق البسطاء.. ولاتهاون في حماية الرقعة الزراعية واسترداد أراضى الدولة ( حوار )

>> لا أؤمن بإدارة الملفات من خلف المكاتب.. والمواطن هو محور اهتمامنا

>> محور “محلة منوف” فى قلب طنطا يمثل نقلة نوعية لحل الزحام

>> بدأنا حملات مكثفة لإعادة الانضباط فى الشوارع ومواجهة الفوضى المرورية

>> حققنا نسبة تنفيذ 96% لحياة كريمة فى مركز زفتى بواقع 876 مشروعًا فى مختلف القطاعات

>> مايحدث بشركة غزل المحلة ترجمة لرؤية الدولة لاستعادة ريادة مصر الصناعية

منذ توليه مهام منصبه كمحافظ للغربية، أثبت اللواء أشرف الجندى أنه لا يؤمن بالهدوء الإدارى ولا يرضى بسياسة الجلوس فى المكاتب، بل يفضل الميدان، والمواجهة المباشرة مع الملفات والمواطنين، حيث يحرص على اقتحام المشاكل والعمل على حلها سريعًا بعيدًا عن الروتين الحكومي.



”فيتو” التقت محافظ الغربية، وناقشته فى كشف حساب الفترة الماضية، واستعرضت معه بعض المشاكل والأزمات التى يعانيها أبناء الإقليم.

*بعد مرور عشرة أشهر على توليكم مسئولية محافظة الغربية، كيف تقيمون المرحلة حتى الآن؟

منذ اليوم الأول وأنا مؤمن بأن المنصب مسؤولية قبل أن يكون شرفًا. تحركنا على الفور إلى الميدان، لأننى لا أؤمن بإدارة الملفات من خلف المكاتب. المواطن هو محور اهتمامنا، وكل قراراتنا تنطلق من هدف واحد: تحسين جودة حياة الناس.

*تقولون إنكم ترفعون شعار “المواطن أولًا”، كيف انعكس ذلك عمليًا؟

اتخذنا خطوات سريعة وميدانية لحل مشكلات يومية تؤثر على المواطن، من رغيف الخبز وحتى المشروعات العملاقة.

ركزنا على التواجد الفعلى فى الشارع، ووجهت الجهات التنفيذية بالتحرك الفوري، لأن مشاكل الناس لا تنتظر.

*ملف الخبز والدعم التموينى من الملفات الحساسة.. كيف تعاملتم معه؟

الخبز خط أحمر. وجهنا بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يتلاعب بجودة الرغيف. رسالتى كانت واضحة: لن نسمح بالمساس بحقوق البسطاء.

بين المواطنين في الغربية

*ننتقل إلى المشروعات الكبرى.. ما أبرز ما تم إنجازه؟

لدينا مشروعات استراتيجية مثل محور “محلة منوف” فى قلب طنطا، الذى يمثل نقلة نوعية لحل الزحام. كذلك، مستشفى طنطا العام الجديد الذى سيخدم أهالى الغربية والدلتا، باستثمارات تقارب 2 مليار جنيه.

*وماذا عن دعم الأمن الغذائى والإنتاج المحلي؟

أطلقنا مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير منتج محلى آمن بأسعار مناسبة، باستخدام أحدث تكنولوجيا الإنتاج، وخلق فرص عمل.

*ملف الإشغالات من الملفات الشائكة، كيف تواجهونه؟

بدأنا حملات مكثفة لإعادة الانضباط فى الشوارع، ومواجهة الفوضى المرورية.

نريد أن يشعر المواطن بأن هناك قانونًا يُطبق، ومظهرًا حضاريًا نحافظ عليه.

*كيف تتعاملون مع النواب والشراكة مع السلطة التشريعية؟

نعقد لقاءات دورية مع نواب البرلمان، ونتبادل المعلومات والمقترحات والشراكة بين التنفيذية والتشريعية مهمة جدًا، وقد نتج عنها تشكيل فرق عمل ميدانية لحل مشاكل عاجلة فى الصحة، التعليم، والمرافق.

*ما رؤيتكم فى ملف التعديات على أراضى الدولة؟

حماية الرقعة الزراعية واسترداد أراضى الدولة من أولوياتنا. لا تهاون فيهما، وتم توجيه رؤساء المدن بالتحرك الفورى وفق الجداول الزمنية للإزالة، حفاظًا على هيبة الدولة.

*غزل المحلة تُعد رمزًا للصناعة.. ماذا تحقق فى هذا الملف؟

نشهد نهضة حقيقية داخل شركة غزل المحلة، أحد أكبر كيانات النسيج فى الشرق الأوسط وما يحدث هناك هو ترجمة لرؤية الدولة لاستعادة ريادة مصر الصناعية، خصوصًا فى الغزل والنسيج.

*وأين وصلت مشروعات “حياة كريمة”؟

حققنا نسبة تنفيذ 96% فى مركز زفتى، بواقع 876 مشروعًا فى مختلف القطاعات. هذه المشروعات غيرت حياة أهل الريف، وجعلت التنمية ملموسة على أرض الواقع.

*رسالتكم الأخيرة للمواطنين؟

نعمل من أجلكم، ونسابق الزمن لتحقيق رضا المواطن. نتابع التنفيذ لحظة بلحظة، وسنظل على العهد.. كل خطوة نخطوها هى فى سبيل تحقيق رؤية مصر 2030 على أرض الغربية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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