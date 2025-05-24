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محافظ الغربية يتفقد سير العمل بمستشفى طنطا العام

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت، جولة ميدانية مفاجئة لتفقد مستشفى طنطا العام الجديد بمنطقة سبرباي، تزامنًا مع بدء استقبال المستشفى لحالات الطوارئ، وذلك في أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع، إضافة إلى آخر جمعتين من كل شهر.

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وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة ووحدات الأشعة والعمليات، واطمأن على جاهزية الأطقم الطبية وتوفر الأدوية والمستلزمات والأجهزة الحديثة، موجهًا بتوفير كل سبل الراحة للمرضى والمترددين، وضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة دون تأخير.

 

وأكد محافظ الغربية أن مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي يُعد من أبرز المشروعات الطبية التي تم تنفيذها على أرض المحافظة خلال السنوات الأخيرة، وهو صرح طبي متكامل يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية في القطاع الطبي”، مشددًا على أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس الأولويات، وتحرص على تشغيل تلك المنشآت بأعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.

وأضاف اللواء الجندي أن المحافظة تعمل على دعم المنظومة الصحية بكافة الوسائل، مشيرًا إلى أن التشغيل التدريجي للمستشفى يتيح فرصة لمتابعة الأداء بشكل دقيق ومعالجة أي ملاحظات، تمهيدًا للوصول إلى التشغيل الكامل خلال الفترة المقبلة.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه الشكر للأطقم الطبية والتمريضية وفرق العمل من الإداريين والفنيين، مؤكدًا أن مستشفى طنطا العام الجديد إضافة حقيقية لمنظومة الصحة بالغربية، وسيساهم في تخفيف الضغط عن باقي المستشفيات، وتقديم خدمة تليق بمواطني المحافظة.

 

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