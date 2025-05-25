التحفظ على 10.6 طن دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة التموينية

وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على 180 شيكارة دقيق بلدى معاد نخله ومعبأ في شكائر بيضاء اللون لتضليل رجال الضبط القضائي زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما، بإجمالي 9 أطنان محملة على سيارات نصف نقل، وتم التحفظ علي السيارة والسائق والحمولة، كما تم التحفظ علي 800 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم خاص بمنظومة المخابز البلدية، عبارة عن 16 شيكارة زنة 50 كيلو جراما، بمخزن غير مرخص، تم التحفظ علي تروسيكل محمل 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص لمنظومة الخبز، زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن 800 كيلوجرام.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت الي الجهات الأمنية المختصة، لإحالتها مع المضبوطات والتجار المتحفظ عليهم إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

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