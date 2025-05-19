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تعليم الإسكندرية يتابع انتظام امتحانات صفوف النقل

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية يتابع انتظام امتحانات صفوف النقل

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم  اليوم الإثنين، وبحضور شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه ثانى التعليمية وهشام عثمان وكيل الإدارة بجولة تفقدية لمتابعة انتظام امتحانات صفوف النقل. 

 

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 وجاء ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024.

 

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 واستهلّ متابعة الامتحانات بتفقد لجان مدرسة الزعيم السادات الابتدائية المشتركة، وأشاد بانضباط اللجان بالصفوف الرابع والخامس والسادس لمادة التربية الدينية ووضوح الورقة الامتحانية ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح، وكذلك دليل اللجان والتزام الموجه المقيم بكل مهامه المكلف بها. 

 وأشار مدير المديرية إلى انتظام امتحانات النقل بمدرسة الزعيم السادات الإعدادية بنات  بذات الإدارة، حيث تؤدي الطالبات متحانات المواد خارج المجموع  واللغة الأجنبية، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة  ووضوح ورقة الأسئلة وتنوع الأسئلة وفق المواصفات القياسية للورقة الامتحانية.
 
واختتم جولته التفقدية  بمدرسة محمود عباس العتي الرسمية لغات الابتدائية والإعدادية، وتابع امتحانات المواد خارج المجموع طبقا للجداول المعلنة للصفوف الدراسية  مادتى التربية الدنية والمستوى الرفيع، وقد شدد (أبو زيد) على ضرورة انضباط الطلاب وتطبيق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي ومراعاة نظافة الفصول والمباني، لخلق جو ملائم لأبنائنا الطلاب.

وأشاد  مدير المديرية بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة  ووضوح ورقة الأسئلة وتنوع الأسئلة وفق المواصفات القياسية للورقة الامتحانية وقد قام أبو زيد بمتابعة الطلاب أثناء سير العملية الامتحانية ومراجعه ورقة الأسئلة  والتزام الموجه المقيم بكل مهامه المكلف بها.  

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الدكتور عربي أبوزيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفريق أحمد خالد حسن

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