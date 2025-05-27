ماس كهربائي السبب.. النيابة تأمر بحفظ التحقيق في حريق سوبر ماركت بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحفظ التحقيقات حول حريق نشب داخل سوبر ماركت بأحد العقارات في شارع حسين عبد القادر المتفرع من شارع حسن المأمون بمدينة نصر، دون وقوع أي إصابات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات أن ماسا كهربائيا من المروحة وراء اندلاع النيران، وتبين أن الخسائر بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.

حريق سوبر ماركت بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل سوبر ماركت بأحد العقارات فى شارع حسين عبد القادر المتفرع من شارع حسن المأمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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