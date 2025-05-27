الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النار وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل بأشجار الزينة بطريق مطار الأقصر الدولي (صور)

حريق هائل بأشجار
حريق هائل بأشجار الزينة بطريق مطار الأقصر، فيتو

نشب حريق هائل في أشجار الزينة على الطريق العام المؤدي مطار الأقصر الدولي بناحية منشأة العماري صباح اليوم الثلاثاء.

 

حريق هائل قرب مطار الأقصر الدولي 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في بعض الأشجار على الطريق العام قرب مطار الأقصر الدولي بناحية منشأة العماري بالأقصر وعلى الفور دفعت  قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.


وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر للوقوف على أسباب نشوب الحريق، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر مدينة الأقصر حريق طريق مطار الأقصر الدولي مطار الاقصر الدولي الحماية المدنية

مواد متعلقة

أسعار ومواصفات سيارات BMW بالسوق المحلي

عواصف ترابية تجتاح الأقصر وتتسبب في انقلاب سيارة نقل واصطدامها بـ"موتوسيكل" (صور)

للمرة الثانية خلال ساعات، حريق هائل في حوش مواشي في الأقصر وتفحم بقرتين

الأكثر قراءة

بسبب كأس العرب، اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقالة حسام حسن واختيار حلمي طولان خلفا له

بعد فيديو واقعة التحرش، الفنانة نادين نجيم تهدد باللجوء إلى القضاء (فيديو)

قبل التحقيق معها اليوم، مصدر بالمهن التمثيلية يكشف مصير آية سماحة بعد إهانتها مشيرة إسماعيل

عمرو أديب يكشف مفاجآت صادمة في لغز وفاة أحمد الدجوي

مسؤول و3 موظفين وحرامي، تفاصيل سرقة أجهزة مولدات الأكسجين من مستشفي أم المصريين

مجازفة وخطر كبير، خبير يطالب إثيوبيا باتخاذ هذا الإجراء بشكل عاجل قبل انهيار سد النهضة

النار وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل بأشجار الزينة بطريق مطار الأقصر الدولي (صور)

اللقطات الأولى لحريق أشجار الزينة بطريق مطار الأقصر الدولي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية