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محافظ الوادي الجديد يتابع موقف الموجة 26 لإزالة التعديات

إجتماع محافظة الوادي
إجتماع محافظة الوادي الجديد، ڤيتو

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موقف الموجة 26 من الإزالات للتعديات على أراضي وأملاك الدولة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.

ووجه محافظ الوادى الجديد، بالمتابعة الدورية لموقف التعديات وعدم التهاون في التعامل معها أو السماح بتسجيل تعديات جديدة يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

كما أكّد الزملوط، على حصر جميع الحالات المـتعذر التعامل معها أو تقنين وضعها لمخاطبة الجهات العليا المختصة للبت بشأنها، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وحق المواطن.

وأكد محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها بكل حسم.

وأكدت محافظة الوادي الجديد أن الأجهزة المعنية لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يحاول التعدي على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة وسيتم التعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها. وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من قانونية أي حيازة لأراضٍ، والتعاون مع الأجهزة المعنية للإبلاغ عن أي تعديات.

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