محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء نادي المدنيين والعسكرين ببنها ويوجه بسرعة الإنجاز

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، سير الأعمال الإنشائية لمشروع نادي المدنيين والعسكرين، الواقع بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنها.

ورافقه خلال الجولة اللواء أركان حرب أمجد محمد عبد ربه، رئيس نوادي القوات المسلحة الأستاذ وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يوجه بسرعة الإنجاز نادي المدنيين والعسكريين

وُيعد هذا المشروع الطموح، الذي يُشرف على تنفيذه القوات المسلحة، بمثابة إضافة نوعية للمحافظة، حيث من المقرر أن يضم أول فندق يتم إنشاؤه في القليوبية، ليكون بمثابة وجهة حضارية مميزة تخدم أهالي المحافظة وزوارها.

وخلال تفقده لمختلف مكونات المشروع، استمع المحافظ لشرح تفصيلي حول مراحل التنفيذ وما تم إنجازه حتى الآن. ويتكون الفندق من أربع شاليهات فاخرة، بإجمالي 47 غرفة وجناح فندقي، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات كبرى مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعة متعددة الأغراض، ومبنى إداري متكامل.

كما يضم المشروع مصلى للرجال وآخر للنساء، ومجموعة متنوعة من حمامات السباحة، من بينها حمام سباحة نصف أولمبي، وملعب كرة قدم خماسي، ومنطقة مطاعم راقية، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال (كيدز أريا)، فضلًا عن المباني الخدمية اللازمة لضمان تقديم تجربة متكاملة للزوار.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، مشددًا على ضرورة دفع وتيرة العمل في كافة جوانبه وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ. ووجه المحافظ بضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح الهام، خاصة مع قرب احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ليكون بمثابة هدية قيمة لأبناء القليوبية.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفقًا لأعلى معايير الجودة والتصميم، مؤكدًا أن فندق ونادي القوات المسلحة الجديد سيساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والترفيهية في بنها، وسيوفر خدمات متميزة للمواطنين، بالإضافة إلى كونه معلمًا حضاريًا يضاف إلى رصيد المحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب أمجد محمد عبد ربه على الالتزام الكامل بإنهاء المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الحرص على تطبيق كافة المواصفات الفنية ليكون النادي والفندق علامة فارقة في مدينة بنها ومحافظة القليوبية بشكل عام.

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